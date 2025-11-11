Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Moșteanu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Păi facem și noi emisiune la televiziunea proștilor, stația numărul trei. Bolojan, copii, uitați de Moșteanu. Nu-i niciun subiect acolo. Niște băieți au vrut să-i dea mită. Nici n-a ajuns mita la el. Restul…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Ionuț Moșteanu. Acesta susține că a remarcat acest fenomen. Istoricul susține că televiziunile s-au concentrat pe Moșteanu, în loc să scoată știri despre Bolojan. Au apărut persoane ca Berceanu și Isaiu care să vorbească despre corupție, susține istoricul, în speranța de a muta subiectul de pe Bolojan.