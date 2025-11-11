Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Moșteanu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Ionuț Moșteanu. Acesta susține că a remarcat acest fenomen. Istoricul susține că televiziunile s-au concentrat pe Moșteanu, în loc să scoată știri despre Bolojan. Au apărut persoane ca Berceanu și Isaiu care să vorbească despre corupție, susține istoricul, în speranța de a muta subiectul de pe Bolojan.
Ce am remarcat eu, nu știu dacă și tu. Sigur, noi l-am văzut pe micuțul Moșteanu pe-aici, dând și el din picioruțe, știi. Mă, dar mi se pare că au tras-o pe Moșteanu cu televizorul. Păi, mamă, la televiziunea proștilor, Moșteanu e, tati, subiectul. Nu Ilie. Nu ne atingem de Ilie. Moșteanu… Mamă și a mai apărut Berceanu și Isaiu. Și cum, așa, măi, frățiorule? Și cum erau ăia cu o criză de corupți. Și cum ăsta, stai așa că nu e, dar de unde? De unde știți? De unde? Moșteanu ăsta, cum zice el că nu ia, că da… De unde a ajuns să știe? Că nu ia? Că poate n-a știut că nu ia? Dacă nu ia că ia? Și atunci… Păi facem și noi emisiune la televiziunea proștilor, stația numărul trei. Bolojan, copii, uitați de Moșteanu. Nu-i niciun subiect acolo. Niște băieți au vrut să-i dea mită. Nici n-a ajuns mita la el. Restul…