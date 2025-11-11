Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan

Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan

Andrei Rosz
11 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Moșteanu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Păi facem și noi emisiune la televiziunea proștilor, stația numărul trei. Bolojan, copii, uitați de Moșteanu. Nu-i niciun subiect acolo. Niște băieți au vrut să-i dea mită. Nici n-a ajuns mita la el. Restul…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum televiziunile au început un atac asupra lui Ionuț Moșteanu. Acesta susține că a remarcat acest fenomen. Istoricul susține că televiziunile s-au concentrat pe Moșteanu, în loc să scoată știri despre Bolojan. Au apărut persoane ca Berceanu și Isaiu care să vorbească despre corupție, susține istoricul, în speranța de a muta subiectul de pe Bolojan.

Ce am remarcat eu, nu știu dacă și tu. Sigur, noi l-am văzut pe micuțul Moșteanu pe-aici, dând și el din picioruțe, știi. Mă, dar mi se pare că au tras-o pe Moșteanu cu televizorul. Păi, mamă, la televiziunea proștilor, Moșteanu e, tati, subiectul. Nu Ilie. Nu ne atingem de Ilie. Moșteanu… Mamă și a mai apărut Berceanu și Isaiu.  Și cum, așa, măi, frățiorule? Și cum erau ăia cu o criză de corupți. Și cum ăsta, stai așa că nu e, dar de unde? De unde știți? De unde? Moșteanu ăsta, cum zice el că nu ia, că da… De unde a ajuns să știe? Că nu ia? Că poate n-a știut că nu ia? Dacă nu ia că ia? Și atunci… Păi facem și noi emisiune la televiziunea proștilor, stația numărul trei. Bolojan, copii, uitați de Moșteanu. Nu-i niciun subiect acolo. Niște băieți au vrut să-i dea mită. Nici n-a ajuns mita la el. Restul…

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
07:00
Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
ACTUALITATE Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina
06:00
Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 09 Nov 2025
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00, 09 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”
10:30, 09 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”
ACTUALITATE Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală
09:19, 09 Nov 2025
Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Noi funcții pentru utilizatorii Google Maps: Ce opțiuni ar putea alege de acum?
EXTERNE Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală
07:31
Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală
ACTUALITATE 11 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Demi Moore împlinește 63 de ani, Leonardo DiCaprio 51. Pavel Stratan face 55 de ani
07:15
11 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Demi Moore împlinește 63 de ani, Leonardo DiCaprio 51. Pavel Stratan face 55 de ani
INTERVIU „FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
07:00
„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
DEZVĂLUIRI Cum a reușit „Primul Cumnat” al țării să-și rezolve în timp record, un litigiu vechi de 4 ani. Miza – un viitor cartier rezidențial lângă Snagov. În acte este și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Primarul acuză: au forțat legea
07:00
Cum a reușit „Primul Cumnat” al țării să-și rezolve în timp record, un litigiu vechi de 4 ani. Miza – un viitor cartier rezidențial lângă Snagov. În acte este și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Primarul acuză: au forțat legea