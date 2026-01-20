Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională

Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională

Serdaru Mihaela
20 ian. 2026, 07:00

În emisiunea Marius Tucă Show din 19 ianuarie 2026, cu invitat prof. univ. dr. Valentin Stan, s-a discutat despre proiectul Neptun Deep din zona economică exclusivă a României. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan explică faptul că Neptun Deep se află în zona economică exclusivă (ZEE), unde statul costier poate stabili zone de siguranță rezonabile în jurul instalațiilor offshore, conform dreptului internațional. El subliniază că statul român poate proteja aceste construcții cu măsuri simple, precum nave de patrulare și jandarmi, pentru a asigura siguranța navigației și a instalațiilor împotriva interferențelor, inclusiv rusești.

Analistul critică liderii actuali ai Românieip entru lipsa de înțelegere a dreptului internațional și a capabilităților intelectuale necesare, ceea ce vulnerabilizează proiecția de securitate a țării. Stan insistă că nu este nevoie de resurse mari, ci de cunoștințe pentru a evita compromiterea intereselor naționale.

Tot ce ai de făcut e să citești într-adevăr, dreptul internațional, tratatele, convențiile internaționale și să ai, bineînțeles, capabilități mentale și intelectuale, ca să-ți creezi abilitățile necesare pentru a nu compromite România. Pentru a nu vulnerabiliza România, pentru a nu distruge proiecția de securitate a unei țări, afirmă Valentin Stan.

