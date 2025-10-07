Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump a anunțat că ar sprijini țările NATO care doboară avioane rusești doar în anumite CIRCUMSTANȚE

Andrei Rosz
07 oct. 2025, 11:27, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Trump legată de doborârea dronelor ruseștiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Români, am să vă arăt eu ceva acum ce nu vă arată nimeni. Pentru că numai la Marius Tucă puteți să aflați lucruri. Sigur, dacă aveți altă părere, este ok, dar evidențele vorbesc.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Trump legată de doborârea dronelor rusești. Într-un interviu, Trump a susținut că statele membre NATO pot dărâma avioane și drone rusești dacă le intră pe teritoriu. Marco Rubio, pe de altă parte, a spus că indicat ar fi să nu fie dărâmate. Cu atât mai puțin dacă acele avioane nu atacau la rândul lor. Trump, în același interviu, a completat că sprijină statele membre NATO, aflate într-o asemenea situație, dar depinde de circumstanțe.

Sigur, voi puteți să vedeți asta și după aceea vă uitați la ăia care anunță atacuri hibride ale Rusiei. Înțelegi, acuma iese legea, vă luați ranița și mergeți în Ucraina să vă bateți cu rușii, că așa e legea. Nu mai merge, că te atacă nu știu cine… Dacă e amenințare hibridă, te duci peste frontiere să te lupți. Ați înțeles? Uite ați aflat acuma de la micuțu Trump. Ce v-a zis Trump? Că, băi, dărâmați avioanele rusești dacă intră în spațiul vostru aerian. A zis mă, așa? Să-ți explic o chestie. Ca să vezi toate lucrurile astea, trebuie să și înțelegi. Da, trebuie să le și înțelegi, că altfel ești prost, manipulator și putinist… Români, am să vă arăt eu ceva acum ce nu vă arată nimeni. Pentru că numai la Marius Tucă puteți să aflați lucruri. Sigur, dacă aveți altă părere, este ok, dar evidențele vorbesc. Ce ai aflat tu pe 23 septembrie? Că a zis cel bătrân să dărâme avioanele rusești. Tot pe 23 septembrie, te rog să-mi explici asta. Nu îl cunoști pe băiatul ăsta? Da, știi că eu făceam cursuri despre el din 2012? Stop! Păi nu e o contradicție? 23 septembrie. Ce spune Trump? Zice bun, doborâți-le. Ce spune, mă, Marco Rubio? Doar dacă sunteți proști puteți să faceți așa ceva. Sigur, dacă nu vă atacă, că alea n-au atacat pe nimeni în Estonia. Deci români, cum ne descurcăm aici? Le dărâmăm sau nu le dărâmăm? Ce ziceți? Da? Păi eu zic să mergem la cel bătrân. Care ce ți-a zis? Ia dărâmă, mă. Asta nu vedeți la televiziunea proștilor. Păi cum, mă? M-ai pus să dărâm avionul și acum zici că depinde de circumstanțe? Nu e cumva ce zice Marco? 

