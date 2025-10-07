Valentin Stan: Trump a anunțat că ar sprijini țările NATO care doboară avioane rusești doar în anumite CIRCUMSTANȚE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Trump legată de doborârea dronelor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Români, am să vă arăt eu ceva acum ce nu vă arată nimeni. Pentru că numai la Marius Tucă puteți să aflați lucruri. Sigur, dacă aveți altă părere, este ok, dar evidențele vorbesc.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Trump legată de doborârea dronelor rusești. Într-un interviu, Trump a susținut că statele membre NATO pot dărâma avioane și drone rusești dacă le intră pe teritoriu. Marco Rubio, pe de altă parte, a spus că indicat ar fi să nu fie dărâmate. Cu atât mai puțin dacă acele avioane nu atacau la rândul lor. Trump, în același interviu, a completat că sprijină statele membre NATO, aflate într-o asemenea situație, dar depinde de circumstanțe.