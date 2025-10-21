Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump știa că Macron și Zelenski au vrut să îi DINAMITEZE relația cu Orban

Malina Maria Fulga
21 oct. 2025, 12:35, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan afirma că liderii Franței și Ucrainei ar fi încercat să compromită Ungaria în relația sa cu președintele american Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În contextul dependenței țărilor europene de energia și gazele rusești, profesorul Valentin Stan afirmă că liderii Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski ar fi scos public numele Ungariei și Slovaciei, sugerând că aceste țări ar fi fost vizate de președintele Donald Trump în legătură cu importurile de gaze din Rusia. Deși, potrivit profesorului Stan, Donald Trump se referea doar la importurile masive de energie ale țărilor europene în general, cei doi lideri europeni ar fi încercat, prin această declarație, să deterioreze relațiile dintre Viktor Orban și Donald Trump.

De asemenea, invitatul evidențiază ideea că Ucraina, spre deosebire de alte țări europene, este limitată de poziția sa geografică, comparativ cu Franța, care, potrivit profesorului, are posibilitatea de a se aproviziona din alte surse, în timp ce Ucraina depinde mai mult de anumite surse regionale.

Iată ce au făcut băieții ăștia, Macron și Zelenski. Au încercat să inventeze o șmecherie pentru a-l compromite pe Orban Viktor. Se întâlnesc la Paris, pe 4 septembrie, la coaliția lor a voluntarilor. Și îl sună pe telefon pe Trump: Vrem și noi să ne ajutați aici cu problema. Și Trump le zice: E ceva neregulă, că noi am mai avut problema asta și în primul mandat al meu. Adică voi vreți să vă apărați de ruși, dar voi cumpărați de la ruși petrol, gaze, chestii de-astea. Ies public în conferința de presă Zelenski și Macron. Trump nu a pronunțat în convorbirea telefonică numele acestor țări. Îți spune Zelenski: A zis că cumpără Slovacia și Ungaria petrol. Deci, uite-te la Macron. Pentru că Trump nu i-a spus la telefon numele celor două țări, nu le dă. Zelenski s-a dus.
Deci tu îți dai seama ce înseamnă asta în relațiile internaționale? Iar ăsta confirmă, dar nu dă nume. Zice și el de două țări. Deci, ei aici ce încercau să facă? Să dinamiteze relația dintre Trump și Orban Viktor. Treaba asta e foarte importantă. Pentru că Trump s-a referit pe telefon, în general, la faptul că ăștia din Europa cumpără energie din Rusia, nu numai petrol, ci și gaze.

Dacă te uiți la povestea asta, de care vorbește? Macron și Zelenski. Fii atent ce spune. Asta era pe 4 septembrie. Fii atent ce spune în adunarea generală Trump, apropo de povestea cu Europa care cumpără. Și ce cumpără? Cumpără numai petrol? Nu, cumpără energie în general. Adică ce cumpără? Gaze și petrol. Ce-au făcut Macron și Zelenski? Au vorbit cu Trump exact asta pe telefon și au ieșit public, acuzând Ungaria și Slovacia. Deci, dând nume. De ce? Pentru că, în primul rând, Ungaria îi blochează pe ucrainenii noștri și să-i dinamiteze. De ce e asta cea mai mare măgărie în diplomația planetară, lucru pentru care domnul Trump nu-l iartă nici pe Macron, nici pe Zelenski. Deci, Trump ce spune? Încearcă unii să dea vina pe ei. Eu știu situația lor. Eu știu că ei n-au soluții. N-au ieșire. Spune încercarea acestor doi derbedei politici de a dinamita relațiile lui Trump. În diplomație n-ai voie să faci așa ceva. Sunt niște reguli. Asemenea măgărie nu se face.

Asta e document al Comisiei Europene. Cât gaz lichefiat importă Uniunea Europeană? 31 de miliarde de metri cubi. Ce vezi aici? Țările din Uniunea Europeană care importă gaz lichefiat. Dacă ai să te uiți aici, astea sunt țările din Uniunea Europeană care importă. În 2025 și în 2024, cine este țara care importă cel mai mult? Franța, 26%. Spania, Italia, Olanda. Îți înșiră toate țările astea aici. Vezi că aici ai alții. Cine sunt alții? Croația, Finlanda. E cumva Ungaria pe aici? Nici aici. Deci, atenție, astea sunt țări care importă masiv gaz lichefiat. Vrei să știi de unde? Prima țară: Statele Unite. Care e a doua țară? Rusia. Deci țări din Uniunea Europeană care importă gaz lichefiat din Rusia, Ungaria nu-i printre ele. Apropo de ce spunea Trump: Petrol și gaze și explică: Nu-mi dați pe Ungaria, că sunt landlocked. Nu au cum, n-au șansă, ei sunt legați de o conductă. Dar sunt ceilalți? Păi Olanda, Franța care importă cel mai mult, n-are ieșire la ocean? Are. Atunci poate să ia de oriunde. O să-mi zici, poate nu ia din Rusia. Dar toate celelalte care sunt țări europene, Ungaria, care nu e printre ele, de unde iau?

