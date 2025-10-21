Valentin Stan: Ucraina și administrația Biden au contribuit la izbucnirea războiului

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lipsa de eficiență a acordurilor de la Minsk, argumentând că, deși Rusia a fost acuzată de încălcarea acestora, vina ar putea fi și de partea celeilalte tabere. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan vorbește despre acordurile de la Minsk, care nu au fost respectate, și susține că acestea au fost, de fapt, o soluție temporară care nu a dus la rezolvarea crizei din Donbas. Acesta critică pozițiile anumitor lideri europeni, afirmând că ambiguitatea textului a favorizat reluarea ostilităților. De asemenea, subliniază ideea că aceste acorduri au facilitat, de fapt, câștigarea timpului de către Ucraina pentru a se pregăti de război.

Fără Minsk III nu putem avea asta din nou. Și, din nou, așa cum am spus mai devreme, este esențial că atunci când se ajunge la o înțelegere, acea înțelegere să nu se destrame. Am văzut în 2014 ce s-a întâmplat cu Minsk. Am crezut că acea înțelegere este acolo pentru a rămâne. Nu a fost așa. Putin a continuat pur și simplu, încercând să pună mâna pe bucăți din Ucraina. Deci Putin a încălcat acordurile de la Minsk. Ne spune secretarul general. Și ne spune acum, 100 de ani? Ne spune pe 13 februarie 2025.

Vrei să vezi ce spune echipa lui Macron? Misiunea permanentă, 17 februarie. Același agresor, Rusia, a ales să pună capăt unilateral și prin forța acordurilor de la Minsk. Rusia a petrecut aproape 8 ani repetând sprijinul pentru acordurile de la Minsk, a căror semnatar era și care au fost aprobate prin rezoluția 2202 a acestui Consiliu, Consiliul de Securitate. Deci, ce ne învață pe noi Rutte și neamul lui Macron? Că Putin a încălcat acordurile de la Minsk. Dacă tu ne-ai trimis la rezoluția Consiliului de Securitate, hai să vedem ce scrie în ea. Acordurile de la Minsk au fost puse într-o rezoluție a Consiliului de Securitate. Asta e obligatoriu pentru toate țările lumii. Realizarea reformei constituționale în Ucraina, cu o nouă constituție care intră în vigoare până la sfârșitul toamnei 2015, care prevede decentralizarea ca element-cheie, inclusiv o trimitere la particularitățile anumitor zone din regiunile Donetsk și Lugansk, convenite cu reprezentanții acestor zone, precum și adoptarea unei legislații permanente privind statutul special al anumitor zone din regiunile Donetsk și Lugansk, în conformitate cu măsurile prevăzute în nota de subsol. E în rezoluția Consiliului de Securitate? Ce ți-a spus Rutte? Că a încălcat Rusia. Ce ți-a spus Rivier, ambasadorul Franței? Că a încălcat Rusia. Nu-i așa? Bă, dacă a încălcat Rusia treaba asta, ce scrie acolo? Statut special? Trebuia să dea statut special rușilor din Donbass? Păi hai să vedem atunci cine încalcă acordurile. L-au dat afară între timp. Era secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei. Ce scrie aici? Îndeplinirea acordului de la Minsk înseamnă distrugerea țării, a spus Danilov. Când au fost semnate sub amenințarea pistolului și nemții și francezii au privit, era deja clar pentru toți oamenii raționali că este imposibil să se pună în aplicare aceste documente. Spune asta Putin? Spune Ucraina. Deci, cine încalcă? Cine încalcă Minsk-ul?

Îl mai ții minte pe Kuleba? Și declara asta în presa poloneză. Ce scrie acolo? Deci nu va exista un statut special, așa cum își imaginează Rusia, niciun veto. Păi astea erau acordurile de la Minsk, prinse în rezoluția Consiliului de Securitate. Ucraina a răspuns asta în mod clar. Și, la vremea respectivă, când America, a lui Biden, a fost întrebată: Ce fac acolo ăștia cu acordurile de la Minsk. Îți amintești ce a răspuns micuța America? A întrebat-o o TAS: Ce anume intenționează să facă Statele Unite pentru a sprijini aplicarea acordurilor de la Minsk? Având în vedere faptul că ministrul de externe al Ucrainei, Kuleba, a exclus, într-un interviu publicat miercuri, posibilitatea acordării unui statut special Donbass-ului, astfel cum prevăd acordurile de la Minsk. Nuland zice: Nu am văzut declarația la care vă referiți. Deci fii atent. Era pe patru. La câteva zile după, nu știa de ce face Kuleba? Deci, români, cine a încălcat soluțiile politice pentru rezolvarea acelei crize din Donbass? Rusia? Nu. Ucraina.

Ați fost învățați despre agresorul Putin și despre toate lucrurile astea. Adevărurile care țin de nenorocirile provocate, de cei care sunt parte directă la declanșarea acestui război, în frunte cu administrația de la Washington a lui Biden, exact așa cum spune Donald Trump astăzi, toate lucrurile astea au fost ocultate pentru voi. Până și Merkel recunoaște. Merkel și-a apărat abordarea față de Ucraina și Rusia în cei 16 ani în care a fost lider al Germaniei, spunând că, mai scăpând un acord de pace din 2015 pentru estul Ucrainei, a adus Kievului timp prețios. Adică au tras de timp. Minsk-ul a fost o gogoașă, ca să tragă de timp, să-i înarmăm, ca să declanșeze acest război. În momentul în care Putin începe acțiuni militare în Ucraina, ucrainenii trăgeau cu tot ce aveau în Donetsk, în zonele locuite de ruși. În sensul ăsta erau pregătiți. Deci acolo era război. Putin invadează Ucraina, intrând peste un război în desfășurare. Ce spune Merkel: A dat Ucrainei mult timp, șapte ani, pentru a deveni ceea ce e astăzi. Dacă vrei să te bați cu rușii, zici ce? S-ar putea să ți se întâmple. Și vedeți că băieții ăștia pregătesc acum o lege, am arătat în întâlnirea noastră precedentă, de săptămâna aia-laltă. O lege care pe noi ne pune în postura de a vrea să ne batem cu rușii.