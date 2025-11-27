Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani

Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani

27 nov. 2025, Marius Tucă Show

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, a comentat pe marginea declarațiilor lui Donald Trump despre planul de pace pentru Ucraina, subliniind că Trump a criticat poziția europeană și a ucrainenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Donald Trump a criticat poziția europeană și a ucrainenilor, afirmând că Ucraina știa despre negocieri, dar a ales să meargă pe mâna europenilor, ceea ce a dus la un eșec total.

Și atenție aici, întrebat fiind, Trump le spune reporterilor, apropo de planul de pace, am vorbit cu ei, cu ucrainenii. Adică în timp ce americanii negociau cu rușii, ucrainenii erau informați despre aceste negoceri. Acum au început să se afle, că i-au spus pe telefon, au discutat, nu știu ce. Ucraina știe, Zelenski știe, că această poveste s-a sfârșit. A încercat să meargă pe mâna europenilor, dezastru a fost total, subliniză profesorul Stan.

Valentin Stan a mai evidențiat că Trump spune că planul de pace trebuia realizat acum doi ani și că, în opinia lui Trump, Ucraina pierde teren din cauza întârzierilor și influențelor externe.

Hai să vedem ce spune Donald Trump pe 21 noiembrie, când este întrebat, tu mi-ai dat un plan de pace, ce faci, nu știu ce, și când le spune, nu acum. Acum doi ani trebuia să-l facă. Și a zis, da… pierde teren, conchide Valentin Stan.

