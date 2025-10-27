Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova

În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o opinie controversată privind evoluția războiului din Ucraina, bazată pe declarațiile unuia dintre cei mai reputați militari britanici din ultimele patru decenii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat faptul că mulți dintre generalii britanici implicați în conflict erau pesimiști cu privire la șansele Ucrainei de a obține o victorie decisivă. Chiar fostul șef al statului major britanic, decorat pentru comanda trupelor în Afganistan, a afirmat într-un interviu pentru publicația „Independent” că Ucraina nu va câștiga războiul în fața Rusiei și că a fost nevoită să negocieze termenii păcii cu Kremlinul.

Valentin Stan: Vreau să te informez că, știi, cei mai mari mincinoși pe problema războiului în Ucraina veneau din Marea Britanie. Erau fel de fel de generali din ăștia care executau la ordine rezervă, retragere și care băgau cărbune acolo. Au început marii militari britanici să se sature. Este cel mai reputat militar din ultimii 40 de ani ai Regatului Unit. Șeful statului major la ei, multă vreme, uite-l aici, decorat de Karzai, pentru că a comandat trupele britanice în Afganistan. Ce scrie aici? Marius Tucă: citește- Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și a trebuit să negocieze termenii păcii cu Kremlinul. Potrivit celui mai înalt oficial al armatei britanice.

Valentin Stan mai trage un semnal de alarmă asupra nivelului scăzut de asumare și realism al decidenților din România în domeniul militar și geopolitic, caracterizând situația ca fiind marcată de minciuni, ipocrizie și „prostie crasă”