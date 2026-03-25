Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a readus în atenție cazul pozelor publicate de către Elena Lasconi anul trecut, în care apărea acesta, dar și primarul Nicușor Dan, ambii fiind acuzați că ar fi avut o întâlnire secretă cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul prim-ministru PSD, Victor Ponta, a comentat un eveniment avut loc anul trecut, când fosta lideră USR, Elena Lasconi, a publicat pe profilul ei de Facebook niște poze în care pretindea că ar fi surprinși acesta, dar și primarul Capitalei de la acea vreme, Nicușor Dan, la o întâlnire secretă cu Florian Coldea, lucru negat de ambii la acea dată. În urma acestui eveniment cei doi au depus plângere penală, susținând că pozele ar fi niște falsuri.

Invitatul afirmă cu sarcasm că, după aproape un an de zile de la aceste evenimente, urmează să fie chemați să depună declarații, evidențiind modul greoi și anevoios de funcționare a sistemului juridic din România.

„Îți mai aduci aminte anul trecut, pe vremea asta, faimosul moment în care a ieșit doamna Lasconi cu pozele cu Nicușor Dan, cu Ponta și cu Coldea? Emisiune la Gâdea, direct în studio. A trecut un an de atunci. A doua zi, că era campanie, ardeam toți. Și eu, cred că la ora 12:00, și domnul Nicușor Dan pe la ora 14:00, că el e mai încet un pic decât mine, am depus plângere penală în care am spus, s-a încălcat legea, e o infracțiune diseminarea de informații false în campanie. Ne-a chemat în aprilie 2026 să dăm declarații. Luna viitoare. Că noi am scris că nu suntem noi în poze.”

De asemenea, Ponta își păstrează și astăzi declarațiile, susținând că întâlnirea aceasta nu a avut loc niciodată, iar pozele ar fi falsuri.

„Am ieșit cu Biblia atunci, în seara aia. Deci, după un an de zile, mă cheamă să zic ce?”

ACTUALITATE Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu românia. O tratează ca pe o vacă de muls”
