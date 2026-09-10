Bolojan nu-și asumă situația critică din spitalele rămase fără medicamente, pe fondul blocajului bugetar, generat de Guvernul interimar

Ilie Bolojan, premierul demis al României, dă vina pe Ministerul Sănătății, după ce mai multe spitale din Capitală au anunțat, joi 10 septembrie, că au stocuri critice de medicamente și materiale sanitare, în contextul lipsei de fonduri. Amintim că lipsa unui Guvern cu puteri deplină împiedică rectificările bugetare, ce ar putea contribui la gestionarea situației.

Întrebat de rectificările bugetare, Ilei Bolojan a afirmat că anumite ministere, cum ar fi Ministerul Sănătății, nu și-au gestionat corect fondurile, motiv pentru care este nevoie de rectificare bugetară. Cu toate acestea, tot Bolojan recunoaște că un Guvern interimar nu poate face rectificare bugetară.

„La Sănătate nu s-au previzionat corect cheltuielile, este nevoie de rectificări”, a declarat Ilie Bolojan.

Manager spital: „Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”

Situație critică în mai multe spitale din Capitală, cum ar fi Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația financiară pune presiune și pe spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu.

La Spitalul Bagdasar-Arseni, nu mai există substanță de contrast pentru investigațiile CT necesare pacienților cu politraumă, cazuri încadrate la urgențe de nivel 0. Managerii avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă dacă spitalele nu primesc rapid bani, notează Antena 3.

Mănușile sterile ar mai ajunge pentru maximum o săptămână, perfuzoarele pentru aproximativ opt zile, iar hârtia pentru EKG pentru circa șapte zile.

„Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”, a avertizat managerul.

Fostul ministru al Sănătății: „Joaca asta de-a reformiștii ne va duce în cel mai periculos blocaj din ultimii 15 ani”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a vorbit despre un „mare dezechilibru” în sistemul sanitar și a avertizat că reducerile bugetare ar putea produce unul dintre cele mai grave blocaje din ultimii ani.

„Discutăm despre acele programe naționale, finanțate direct de către Ministerul Sănătății, și finanțează cele mai critice secții dintr-un spital. Joaca asta de-a reformiștii, prin care se reduce bugetul cu orice preț, tăierea asta cu barda de sus până jos, ne va duce în cel mai periculos și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”, a avertizat Alexandru Rogobete.

Bolojan a deblocat doar un sfert din posturile solicitate de managerii spitalelor

Amintim că în iulie anul acesta, Ilie Bolojan a anunțat că a deblocat doar un sfert din posturile din sectorul sanitar, solicitate de managerii spitalelor. Premierul demis a menționat că a sancționat spitalele unde cheltuielile cu personalul a depășit 85%-90%.

„Acolo unde, însă, cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există, practic, pentru pacienți, ci există doar pentru angajați, pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecțiile nozocomiale și așa mai departe. Și, deci, aceste spitale au fost sancționate, practic, și li s-au diminuat posturile aprobate”, a declarat Bolojan, la acel moment.

Medicii au criticat această măsură și au avertizat că afectează modul în care sunt îngrijiți pacienții. Datele oficiale Eurostat arată o realitate tristă, România este printre țările care alocă cel mai puțin din PIB pentru sănătate din Uniunea Europeană.