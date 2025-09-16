Victor Ponta: „Chiar dacă nu îmi plac anumiți oameni, n-aș putea să mă bucur niciodată de MOARTEA unui om”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre polarizarea socială din SUA, dar și din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Și în România este o polarizare uriașă, pentru că cei care sunt în centru, politicieni, lideri de opinie, au dezamăgit îngrozitor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre polarizarea socială din România. Acesta a început prin a spune că poți să nu fii de acord cu ceea ce spunea Charlie Kirk. Politicianul susține că inclusiv el nu era de acord cu tot ce spunea influencerul. Mai mult de atât, spune acesta, chiar și în România sunt oameni pe care îi detestă cu sinceritate. Oameni cu care nu rezonează pe niciun plan, pe care nu îi apreciază în niciun fel. Asta, susține Ponta, nu înseamnă că ar putea să se bucure de moartea vreunuia dintre ei. Acesta menționează că sunt o mulțime de jurnaliști care în fiecare seară îl denigrează. Dar nu ar putea să se bucure dacă vreunuia i s-ar întâmpla ceva rău. Acesta susține și că nu s-a așteptat la un asemenea asasinat. Mai menționează și că a citit despre asemenea lucruri, în cărțile de istorie, când în anii 1930 te omorau fie naziștii, fie comuniștii. Ponta susține că aceste gesturi extreme sunt rezultatul unei polarizări sociale. Această polarizare, mai spune acesta, s-a produs din cauza faptului că politicienii și liderii de opinie au dezamăgit constant.