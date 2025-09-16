Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Chiar dacă nu îmi plac anumiți oameni, n-aș putea să mă bucur niciodată de MOARTEA unui om”

Andrei Rosz
16 sept. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre polarizarea socială din SUA, dar și din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Și în România este o polarizare uriașă, pentru că cei care sunt în centru, politicieni, lideri de opinie, au dezamăgit îngrozitor.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre polarizarea socială din România. Acesta a început prin a spune că poți să nu fii de acord cu ceea ce spunea Charlie Kirk. Politicianul susține că inclusiv el nu era de acord cu tot ce spunea influencerul. Mai mult de atât, spune acesta, chiar și în România sunt oameni pe care îi detestă cu sinceritate. Oameni cu care nu rezonează pe niciun plan, pe care nu îi apreciază în niciun fel. Asta, susține Ponta, nu înseamnă că ar putea să se bucure de moartea vreunuia dintre ei. Acesta menționează că sunt o mulțime de jurnaliști care în fiecare seară îl denigrează. Dar nu ar putea să se bucure dacă vreunuia i s-ar întâmpla ceva rău. Acesta susține și că nu s-a așteptat la un asemenea asasinat. Mai menționează și că a citit despre asemenea lucruri, în cărțile de istorie, când în anii 1930 te omorau fie naziștii, fie comuniștii. Ponta susține că aceste gesturi extreme sunt rezultatul unei polarizări sociale. Această polarizare, mai spune acesta, s-a produs din cauza faptului că politicienii și liderii de opinie au dezamăgit constant.

„Domnule, încă o dată, poți să nu fii de acord cu ce spune. Cu o parte din lucrurile pe care le spunea eram de acord, cu altele nu eram. Există oameni pe lumea asta, și aici în România, pe care îi detest, sincer. Nu-mi place nimic din ceea ce spun. Da, nu mi-ar trece vreodată prin minte să mă bucur… Nu că să-l omor eu, nici vorbă de așa ceva… Dar să mă bucur de moartea lui sau a ei. Sunt jurnaliști care spun numai prostii despre mine în fiecare seară. Dar nu m-aș bucura să i se întâmple ceva rău, că m-ar bate Dumnezeu. Sigur că, de fapt, asta e problema. Avem destule asasinate politice… Nu mă gândeam că se poate întâmpla așa ceva, bineînțeles că nu. Am citit în cărțile de istorie despre anii ’30, când te împușcau ori comuniștii, ori naziștii. Totul vine de la o polarizare uriașă care are loc. Că noi doi vorbim aici de România. În America, urmărim fenomenele ca să înțelegem, apropo de România. Și în România este o polarizare uriașă, pentru că cei care sunt în centru, politicieni, lideri de opinie, au dezamăgit îngrozitor. Au devenit niște îmbuibați. Vorbesc aici de lideri politici, de PSD, de PNL, de jurnaliști super cunoscuți… S-au îmbuibat, sunt supermilionari. Au renunțat la orice fel de principii și de moderație și atunci au dezamăgit pe toată lumea. Asta înseamnă că te duci spre extreme. S-a mai întâmplat chestia asta în anii 1930. S-a mai întâmplat în anii 1968-1970.”, a explicat politicianul.

