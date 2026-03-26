Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat utilizarea bazelor militare din România de către Statele Unite, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Invitatul a spus că există deja acorduri care permit astfel de acțiuni, fără a fi necesare aprobări suplimentare.

Victor Ponta: „Nu trebuia niciun accept, exista deja acordul”

Fostul premier a explicat că acordurile semnate între România și Statele Unite încă din perioada 2010–2011 permit utilizarea bazelor militare. El a spus că aceste proceduri funcționau și în perioada în care ocupa funcția de prim-ministru.

„Oricum e rău cu războiul ăsta, hai să fim sinceri. Iar pentru mine, spectacolul USR-iștilor care îl înjurau pe Trump, îl făceau în toate felurile și deodată au devenit mai trumpiști decât Simion…. Nu trebuia Nicușor să dea niciun accept americanilor că îl aveau oamenii deja. Din 2011 avem tratat cu ei. Parteneriatul ăla semnat de Băsescu la Casa Albă, cred că a fost 2010 sau 2011.”, spune el.

Era doar o informare, nu o aprobare

Victor Ponta a spus că, în trecut, astfel de situații erau gestionate prin informări către instituțiile statului, fără a fi nevoie de intervenții politice. El a explicat că autoritățile române erau informate prin structurile de apărare și securitate.