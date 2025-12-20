Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația economică îngrijorătoare a României, dar și despre modul în care dobânzile foarte mari au înrăutățit situația deja delicată a țării noastre. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tuca Show”, Victor Ponta a vorbit despre situația economică a României, mai exact despre datoria națională, care, spune el, este de peste 200 de miliarde de euro. Cel mai grav aspect, afirmă acesta, ar fi faptul că 10 miliarde de euro pe an ar fi doar dobânzile plătite, în urma împrumuturilor.

„O să ne împrumutăm și mai mult ca să plătim dobânzi la datoriile pe care le-am făcut. În seara asta, datoria română e de 1.500, 1.100 de miliarde de lei. A sărit de 200 de miliarde de euro. Păi, dacă pui o dobândă, au fost mai mari, mai mici, la 200 de miliarde, 10 miliarde pe an numai dobânzi.”

Ponta susține că următoarea mișcare a politicienilor ar fi vânzarea ultimelor companii importante ale statului, folosind, zice el, ca pretext acoperirea datoriilor și achitarea dobânzilor.