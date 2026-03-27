Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”

Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”

Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune"

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația din Gorj și despre viitorul Complexului Energetic Oltenia. Invitatul a criticat modul în care liderii politici gestionează problemele minerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Minerii trebuiau să meargă la Miruță”

Fostul premier a afirmat că protestele ar trebui direcționate către cei care au influență în luarea deciziilor. El a spus că liderii politici locali ar putea interveni pentru a schimba situația, dacă ar exista voință.

„În acest moment, județul Gorj nu îl mai are pe Ponta deputat, prim-ministru. Dar are vice-prim-ministrul României, domnul Miruță, cu tatăl judecător. E de Gorj. Ei, minerii, nu trebuiau să vină la Bolojan. Dacă se înșiruie tot PSD-ul plângând, curgându-le lacrimile, îl doare în cot pe Bolojan. Dacă vine Miruță și zice: Șefu, la Gorj, acolo sunt eu, cu tata, cu polițistul. Lasă-i un pic! Bolojan face. Deci aștia, minerii, trebuiau să meargă la casa lui Miruță că e dată de Primăria Târgu Jiu. Să stea la el în față și să îi spună: Dacă tot ești tu bine cu Bolojan ăsta, spune-i o chestie lui Bolojan.”, crede el.

Se va închide CEO

Ponta a vorbit și despre contextul energetic european, spunând că închiderea capacităților pe cărbune din Gorj este o decizie greșită. El a susținut că, în condițiile actuale, consumul de energie pe bază de cărbune a crescut în Uniunea Europeană.

„În 2025 și în 2026 cu atât mai mult, în Uniunea Europeană a crescut consumul de energie pe cărbune din cauza marilor probleme cu gazul, acum cu petrolul. De ce să închizi la noi când tot timpul, când nu e soare și nu bate soarele, dăm drumul la centrala pe cărbune. Dacă pe Miruță l-a dorut în cot, el deschide acum Strâmtoarea Ormuz, zici că-i Defileul Jiului. Mă doare sufletul pentru Gorj și pentru oamenii aia, dar atâta timp cât politicienii care te reprezintă sunt primii care te vând, este cronica unei morți anunțate. Se va închide CEO. Vor închide minele.”, afirmă acesta.

Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
România trece la ora de vară! Dăm ceasurile înainte, dormim mai puțin dar avem mai multă lumină seară
