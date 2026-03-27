Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația din Gorj și despre viitorul Complexului Energetic Oltenia. Invitatul a criticat modul în care liderii politici gestionează problemele minerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul premier a afirmat că protestele ar trebui direcționate către cei care au influență în luarea deciziilor. El a spus că liderii politici locali ar putea interveni pentru a schimba situația, dacă ar exista voință.
„În acest moment, județul Gorj nu îl mai are pe Ponta deputat, prim-ministru. Dar are vice-prim-ministrul României, domnul Miruță, cu tatăl judecător. E de Gorj. Ei, minerii, nu trebuiau să vină la Bolojan. Dacă se înșiruie tot PSD-ul plângând, curgându-le lacrimile, îl doare în cot pe Bolojan. Dacă vine Miruță și zice: Șefu, la Gorj, acolo sunt eu, cu tata, cu polițistul. Lasă-i un pic! Bolojan face. Deci aștia, minerii, trebuiau să meargă la casa lui Miruță că e dată de Primăria Târgu Jiu. Să stea la el în față și să îi spună: Dacă tot ești tu bine cu Bolojan ăsta, spune-i o chestie lui Bolojan.”, crede el.
Ponta a vorbit și despre contextul energetic european, spunând că închiderea capacităților pe cărbune din Gorj este o decizie greșită. El a susținut că, în condițiile actuale, consumul de energie pe bază de cărbune a crescut în Uniunea Europeană.
„În 2025 și în 2026 cu atât mai mult, în Uniunea Europeană a crescut consumul de energie pe cărbune din cauza marilor probleme cu gazul, acum cu petrolul. De ce să închizi la noi când tot timpul, când nu e soare și nu bate soarele, dăm drumul la centrala pe cărbune. Dacă pe Miruță l-a dorut în cot, el deschide acum Strâmtoarea Ormuz, zici că-i Defileul Jiului. Mă doare sufletul pentru Gorj și pentru oamenii aia, dar atâta timp cât politicienii care te reprezintă sunt primii care te vând, este cronica unei morți anunțate. Se va închide CEO. Vor închide minele.”, afirmă acesta.