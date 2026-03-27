Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația din Gorj și despre viitorul Complexului Energetic Oltenia. Invitatul a criticat modul în care liderii politici gestionează problemele minerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Minerii trebuiau să meargă la Miruță”

Fostul premier a afirmat că protestele ar trebui direcționate către cei care au influență în luarea deciziilor. El a spus că liderii politici locali ar putea interveni pentru a schimba situația, dacă ar exista voință.

„În acest moment, județul Gorj nu îl mai are pe Ponta deputat, prim-ministru. Dar are vice-prim-ministrul României, domnul Miruță, cu tatăl judecător. E de Gorj. Ei, minerii, nu trebuiau să vină la Bolojan. Dacă se înșiruie tot PSD-ul plângând, curgându-le lacrimile, îl doare în cot pe Bolojan. Dacă vine Miruță și zice: Șefu, la Gorj, acolo sunt eu, cu tata, cu polițistul. Lasă-i un pic! Bolojan face. Deci aștia, minerii, trebuiau să meargă la casa lui Miruță că e dată de Primăria Târgu Jiu. Să stea la el în față și să îi spună: Dacă tot ești tu bine cu Bolojan ăsta, spune-i o chestie lui Bolojan.”, crede el.

Se va închide CEO

Ponta a vorbit și despre contextul energetic european, spunând că închiderea capacităților pe cărbune din Gorj este o decizie greșită. El a susținut că, în condițiile actuale, consumul de energie pe bază de cărbune a crescut în Uniunea Europeană.