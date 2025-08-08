Victor Ponta: „N-ai cum să înțelegi USR-iștii, sunt talibanii Europei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, și-a exprimat indignarea cu privire la mișcarea de protest a USR împotriva lui Ion Iliescu, manifestată prin neprezentarea la funeraliile acestuia, dar și prin refuzul Oanei Țoiu de a deschide o carte de condoleanțe în memoria fostului președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Au găsit un motiv de a gestiona ura, ei din asta trăiesc”

Victor Ponta critică dur protestul USR împotriva lui Ion Iliescu, dar și refuzul Oanei Țoiu, ministru de Externe, de a deschide o carte de condoleanțe în memoria acestuia, sugerând că această atitudine trădează o gândire extremistă. Ponta acuză formațiunea USR că își construiește identitatea politică și electoratul pe ură, prin gestionarea emoțiilor negative ale alegătorilor, și nu pe realizări concrete în domeniul politic.