Victor Ponta: „N-ai cum să înțelegi USR-iștii, sunt talibanii Europei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, și-a exprimat indignarea cu privire la mișcarea de protest a USR împotriva lui Ion Iliescu, manifestată prin neprezentarea la funeraliile acestuia, dar și prin refuzul Oanei Țoiu de a deschide o carte de condoleanțe în memoria fostului președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Victor Ponta critică dur protestul USR împotriva lui Ion Iliescu, dar și refuzul Oanei Țoiu, ministru de Externe, de a deschide o carte de condoleanțe în memoria acestuia, sugerând că această atitudine trădează o gândire extremistă. Ponta acuză formațiunea USR că își construiește identitatea politică și electoratul pe ură, prin gestionarea emoțiilor negative ale alegătorilor, și nu pe realizări concrete în domeniul politic.
„Așa sunt ei construiți, sunt talibanii din Europa. Știi că noi nu-i înțelegem pe talibanii din Afganistan, de ce fac anumite lucruri? N-ai cum să-i înțelegi nici pe USR-iștii. Ți-am aflat azi. Așa am aflat azi și am și publicat. N-au vrut ministra de Externe care a plecat în Ucraina, că ea e ministra de Externe a Ucrainei, nu a României. N-a vrut să deschidă o carte din aia de condoleanțe. Știi că la noi, în București, când moare un șef de stat, rege, președinte, ce-o fi el, dictator, la ambasada țării respective se deschide o carte de condoleanțe. Se duce cineva de la Guvernul României, prim-ministru, ministru, secretar de stat, și semnează acolo. Doamna ministru n-a vrut să lase, la Ministerul de Externe și la ambasade, să vină cineva. Sunt mulți oameni prin lumea asta care, poate, l-au cunoscut pe Iliescu și vor să semneze. Deci, o gândire identică, identică cu a comuniștilor din anii ’50, cu talibanii actuali. Nu e nicio diferență în ceea ce privește rigiditatea. Și mai e ceva, gestiunea urii. Eu nu cred că n-aveau ce face USR-iștii. Ei, pur și simplu, au găsit un motiv, în acest moment, de a gestiona ura. Că din asta trăiesc, altfel din ce să trăiască? Din faptele de politică externă ale doamnei Toiu? Din faptele de economie ale ministrului Economiei? Din, nu știu, faptele prezidențiale ale lui Nicușor? Ei trebuie să trăiască din ură. Și sunt oameni care-l urăsc pe Iliescu și au zis s-o gestioneze ei, să fure ei ura asta. Eu așa văd lucrurile.”