Victor Ponta: „Propaganda a început – nu se mai poate trăi în țară din cauza magistraților”

În ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show", fostul premier Victor Ponta a criticat reacțiile apărute în spațiul public după ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților.

Victor Ponta a spus că, în timp ce anul trecut CCR era elogiată pentru anularea alegerilor, acum este atacată pentru că și-a îndeplinit atribuțiile constituționale. În opinia lui Ponta, aceată schimbare de atitudine demonstrează ipocrizia propagandei.

Victor Ponta: „Propaganda, CTP-ii, Negruții, toți, spun că nu se mai poate trăi în țara asta din cauza nenorociților de la CCR. Acum un an, în decembrie, CCR ne-a salvat, că ne luau rușii. A salvat democrația. Suntem puțini oameni normali care realizăm ridicolul situației. Cei care au lăudat CCR că a făcut ceva ce nu îi intră în atribuții, acum îi înjură și îi spurcă pe cei de la CCR că au făcut ceva ce au în atribuții – verificarea constituționalității unui pachet de legi. Niciodată n-a fost propaganda ca de la pandemie încoace și ca anul acesta, atât de tare să sfideze orice urmă de rațiune. Nu poți să îi înjuri acum pe cei de la CCR că nu a aprobat o lege pe care o vrea Bolojan al vostru. Dubla măsură funcționa altfel, se făceau că sunt deontologi. Spuneau că au argumente, acum au argumentele fix invers. Chiar n-a făcut bine Bolojan acea lege.”

