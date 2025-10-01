Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre starea actuală a PSD, despre cum s-a transformat partidul din 1990 până astăzi și despre propria sa poziție față de scena politică. Dialogul cu Marius Tucă a fost presărat cu exemple concrete și cu o critică la adresa conducerii actuale a PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „PSD-ul a fost singurul partid”

Victor Ponta a explicat că PSD a fost, din 1990 până recent, singurul partid puternic. El a spus că, deși partidul cădea, reușea să se ridice din nou. În prezent, sistemul nu mai vrea partide care să se uite la electorat.

„Aici lucrurile pentru mine sunt clare. Dom’le, PSD-ul a fost din 1990 până de curând, până acum, până anul ăsta, a fost singurul partid. Dom’le, partidul ăla, cu structuri, cu oameni, cu nu știu ce. Cădea, iar se ridica, îl băga la pușcărie pe Năstase, venea Dragnea. Sistemul nu vrea partide. Că partidele încep să se uite la electorat. Eu eram mai îngrijorat dacă pierd voturi decât dacă se supără Macronul de pe vremea aia sau Bruxelles. La aia cu Dragnea s-au speriat cel mai tare. Că Dragnea a luat 45%, trăia lumea bine după măsurile guvernului Ponta, Dragnea a venit cu naționalismul, s-au speriat. Puf, l-au omorât pe Dragnea. A venit Viorica Dăncilă, după aia a venit Marcel Ciolacu. Îi mai ducea cu vorba, mai făcea și d-alea, mai se… După care a venit Gândeanu, care zice: Spune ce să facem și facem. Și ăia zic: Bă, uite, noi am vrea un PSD cuminte. La 10–12%, poate 14%, maxim. E mult 14%. Mai taie, mai taie. 12%.”, afirmă invitatul.

„N-am cum, sunt exclus”

Întrebat dacă se va implica în bătălia politică din toamnă, Victor Ponta a spus că nu poate, fiind exclus din PSD. El a declarat că este sigur că, sub conducerea actuală, PSD va rămâne la 10–12%.