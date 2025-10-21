Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de Putin”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat narativul folosit de clasa politică pentru a acoperi incompetența și problemele interne. El a arătat că spectrul „amenințării Putin” a devenit un fel de explicație universală pentru toate eșecurile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Teama folosită pentru a masca adevăratele probleme

Ponta spune că amenințarea reală nu este atacarea Europei de către Putin. El critică panica pusă în piață de lideri ca justificare pentru mobilizări politice și economice. Este o teama exagerată, folosită pentru a masca eșecurile.

„Hai să pornim de la acest punct de vedere și să mai explicăm o dată, că ăsta e rolul nostru, Marius. A ținut la început, puțin, povestea cu poporul german, polonez, român, francez, spaniol, nu știu ce: trebuie să ne mobilizăm, că vine Putin peste noi. Până s-a prins lumea. Dom’le, despre ce vorbim? Că Putin e tare ca fularul, în sensul că se luptă cu Ucraina să mai ia un sat. În niciun caz nu-l văd mărșăluind până la Viena. Și atunci au găsit chestia asta, pe care au tot repetat-o cu războiul, cum trebuie să ne apărăm, se prăbușește Ucraina, ne prăbușim toți, dintr-un motiv foarte simplu, pe care trebuie să le explicăm oamenilor.”, afirmă invitatul.

Victor Ponta: „Dacă moare Putin, ăștia pe cine mai dau vina?”

Ponta arată cum formularea „vă apărăm de Putin” a devenit un procedeu standard care acoperă inflația, lipsa investițiilor în cercetare, migrația sau guverne nefuncționale. În opinia sa, politicienii folosesc teama ca scuză.