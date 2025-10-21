Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”

Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”

Alexandra Anton Marinescu
21 oct. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de Putin”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat narativul folosit de clasa politică pentru a acoperi incompetența și problemele interne. El a arătat că spectrul „amenințării Putin” a devenit un fel de explicație universală pentru toate eșecurile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Teama folosită pentru a masca adevăratele probleme

Ponta spune că amenințarea reală nu este atacarea Europei de către Putin. El critică panica pusă în piață de lideri ca justificare pentru mobilizări politice și economice. Este o teama exagerată, folosită pentru a masca eșecurile.

„Hai să pornim de la acest punct de vedere și să mai explicăm o dată, că ăsta e rolul nostru, Marius. A ținut la început, puțin, povestea cu poporul german, polonez, român, francez, spaniol, nu știu ce: trebuie să ne mobilizăm, că vine Putin peste noi. Până s-a prins lumea. Dom’le, despre ce vorbim? Că Putin e tare ca fularul, în sensul că se luptă cu Ucraina să mai ia un sat. În niciun caz nu-l văd mărșăluind până la Viena. Și atunci au găsit chestia asta, pe care au tot repetat-o cu războiul, cum trebuie să ne apărăm, se prăbușește Ucraina, ne prăbușim toți, dintr-un motiv foarte simplu, pe care trebuie să le explicăm oamenilor.”, afirmă invitatul.

Victor Ponta: „Dacă moare Putin, ăștia pe cine mai dau vina?”

Ponta arată cum formularea „vă apărăm de Putin” a devenit un procedeu standard care acoperă inflația, lipsa investițiilor în cercetare, migrația sau guverne nefuncționale. În opinia sa, politicienii folosesc teama ca scuză.

„Dom’le, pentru ei, toate relele, toată incapacitatea, toate prostia, toată corupția lor, incompetența, se acoperă: Dom’le, noi vă apărăm de Putin. Bă, dar avem cea mai mare inflație. Pentru că vă apărăm de Putin. Dar avem cei mai puțini bani în cercetare în Europa. Pentru că vă apărăm de Putin. Avem cea mai mare problemă cu migrația. Că acum nu prea mai intră în America. Pentru că vă apărăm de Putin. Dom’le, avem cele mai nefuncționale guverne, alianțe. (…) Știi că eu de multe ori am zis, mă, dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”, spune politicianul.

Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
DECIZIE După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
22:56
După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
BREAKING NEWS Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
22:38
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
TRANSPORT După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
22:36
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
22:34
Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
SĂNĂTATE Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
22:13
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul