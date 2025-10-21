Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de Putin”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat narativul folosit de clasa politică pentru a acoperi incompetența și problemele interne. El a arătat că spectrul „amenințării Putin” a devenit un fel de explicație universală pentru toate eșecurile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ponta spune că amenințarea reală nu este atacarea Europei de către Putin. El critică panica pusă în piață de lideri ca justificare pentru mobilizări politice și economice. Este o teama exagerată, folosită pentru a masca eșecurile.
„Hai să pornim de la acest punct de vedere și să mai explicăm o dată, că ăsta e rolul nostru, Marius. A ținut la început, puțin, povestea cu poporul german, polonez, român, francez, spaniol, nu știu ce: trebuie să ne mobilizăm, că vine Putin peste noi. Până s-a prins lumea. Dom’le, despre ce vorbim? Că Putin e tare ca fularul, în sensul că se luptă cu Ucraina să mai ia un sat. În niciun caz nu-l văd mărșăluind până la Viena. Și atunci au găsit chestia asta, pe care au tot repetat-o cu războiul, cum trebuie să ne apărăm, se prăbușește Ucraina, ne prăbușim toți, dintr-un motiv foarte simplu, pe care trebuie să le explicăm oamenilor.”, afirmă invitatul.
Ponta arată cum formularea „vă apărăm de Putin” a devenit un procedeu standard care acoperă inflația, lipsa investițiilor în cercetare, migrația sau guverne nefuncționale. În opinia sa, politicienii folosesc teama ca scuză.
„Dom’le, pentru ei, toate relele, toată incapacitatea, toate prostia, toată corupția lor, incompetența, se acoperă: Dom’le, noi vă apărăm de Putin. Bă, dar avem cea mai mare inflație. Pentru că vă apărăm de Putin. Dar avem cei mai puțini bani în cercetare în Europa. Pentru că vă apărăm de Putin. Avem cea mai mare problemă cu migrația. Că acum nu prea mai intră în America. Pentru că vă apărăm de Putin. Dom’le, avem cele mai nefuncționale guverne, alianțe. (…) Știi că eu de multe ori am zis, mă, dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”, spune politicianul.