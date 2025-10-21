Victor Ponta: „Un consilier trebuia să-i zică lui Nicușor Dan să se vadă cu Orban”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre întâlnirile politice bilaterale care contează în diplomație. Ponta subliniază că, în politică externă, „se vede toată lumea cu toată lumea”, iar refuzurile sau ezitările au costuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „A venit Viktor Orban la București să se vadă cu Ciolacu”

Ponta a relatat întâlnirea dintre Orban și Marcel Ciolacu. Dacă inițial Ciolacu era sceptic și nu știa care va fi reacția liderului ungar, în cele din urmă întrevederea a avut loc la București.

„Tot așa, venea Viktor Orban în Ardeal. Și Ciolacu a zis: «Bă, ar fi bine să mă văd sau nu?» Da, dom’le, e bine să te vezi cu Orban. «Păi și să mă duc eu acolo?» Stai un pic, să vină la București. «Nu vine.» Întrebați. A venit, dom’le, Viktor Orban la București. Deci de acolo, el era la școala aia la care se duce în fiecare an. Dom’le, a venit Viktor Orban, a venit la București să se vadă cu Ciolacu. Bă, ai văzut că se poate? Foarte bine că vă vedeți.”, afirmă Ponta.

Dacă Nicușor Dan l-ar fi chemat, Orban ar fi venit

Ponta critică ezitarea din jurul lui Nicușor Dan. Dacă unul dintre consilierii președintelui i-ar fi sugerat să îl sune pe Orban, întâlnirea s-ar fi putut aranja.