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Mirel Palada face haz de necazul USR-ist: „Mi s-au umplut procentele de tristețe”

Serdaru Mihaela
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Sociologul Mirel Palada a analizat, la „Marius Tucă Show”, tensiunile politice dintre PSD, PNL și USR și schimbările de la guvernare. Discuția a vizat ieșirea USR de la guvernare și solicitările lui Dominic Fritz privind alegerile anticipate. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

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Mirel Palada comentează ironic plecarea USR de la guvernare și îi ironizează pe Dominic Fritz și pe Oana Țoiu. Discuția pornește de la un îndemn la optimism și continuă cu aluzii politice despre „veștile bune” și „procentele de tristețe”.

Mirel Palada: „Nu mai avem USR-ul la guvernare”
Marius Tucă: „E un lucru bun”
Mirel Palada: „Singurul lucru bun”

Dominic Fritz și tema alegerilor anticipate

Discuția s-a concentrat pe Dominic Fritz și cererea sa de a organiza alegeri anticipate, după revenirea PSD la guvernare. Mirel Palada a reacționat ironic, punând la îndoială ideea de a privi cu optimism situația politică.

Marius Tucă: „Dominic Fritz are un mesaj extrem de dur și insistă cu alegerile anticipate, după ce a văzut că PSD revine la guvernare. Cum comentezi? Hai că ți-am dat ceva concret de data asta”

Mirel Palada: „Mi s-au umplut procentele de tristețe. Eu îți spun să gândești pozitiv, că nu mai ai USR-ul la guvernare, și tu îmi vii cu o știre despre Dominic Fritz, care, săracul, nu mai e nici primar. I-au făcut ăștia și dosar penal sau ce Dumnezeu i-au făcut. I-au luat banda tricoloră. L-au lăsat doar cu cetățenia germană. Numai lucruri bune. Și tu vii să-mi spui să-ți dau citate din Dominic Fritz”

Schimb de replici despre Dominic Fritz și Oana Țoiu

Discuția a continuat cu referiri la Dominic Fritz și Oana Țoiu. Palada a ironizat posibilitatea de a discuta și despre declarațiile acesteia. Interlocutorul său a adus în discuție discriminarea și misoginia. Dialogul s-a încheiat într-o notă ironică, cu glume despre cei doi politicieni.

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