Mirel Palada face haz de necazul USR-ist: „Mi s-au umplut procentele de tristețe”

Mirel Palada: „Mi s-au umplut procentele de tristețe. Eu îți spun să gândești pozitiv, că nu mai ai USR-ul la guvernare, și tu îmi vii cu o știre despre Dominic Fritz, care, săracul, nu mai e nici primar. I-au făcut ăștia și dosar penal sau ce Dumnezeu i-au făcut. I-au luat banda tricoloră. L-au lăsat doar cu cetățenia germană. Numai lucruri bune. Și tu vii să-mi spui să-ți dau citate din Dominic Fritz”