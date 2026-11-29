Dan Dungaciu a criticat poziționarea Uniunii Europene în raport cu marile puteri, după summitul organizat în China. Sociologul a susținut că liderii europeni au rămas în defensivă și nu au o strategie diplomatică. Acesta a comparat abordarea europeană cu stilul politic al lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Europa a rămas în defensivă și nu face niciun efort să joace pe scena diplomatică”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a comentat modul în care Uniunea Europeană încearcă să răspundă întâlnirii dintre liderii marilor puteri din China. Acesta susține că Europa a rămas într-o poziție defensivă. El subliniază că liderii europeni nu au o strategie diplomatică prin care să participe activ la negocierile internaționale. Geopoliticianul compară modul în care Uniunea Europeană se raportează la marile puteri cu stilul politic al lui Nicușor Dan.

„Asta a arătat ce s-a întâmplat în China. A arătat că Uniunea Europeană nu înțelege nimic din liniile mari de diplomație, că nu face niciun efort să joace. Că, de fapt, nu joacă nimic. Tot ce joacă este exact tipul Nicușor Dan. Sunt îngrijorat de ce fac ăia. Europa e îngrijorată. Mai scoate limba la ei, le mai face mișto, știți, ca și copiii, că uite, s-au întâlnit ăia, îi mai face meme-uri cu Xi, cu Trump și cu Putin. Ei sunt întotdeauna în defensivă. Lumea nu vrea să înțeleagă asta. Întotdeauna sunt pasivi.”, a declarat sociologul.

„Suntem într-o escaladare și se poate întâmpla orice”

Sociologul a vorbit și despre rolul pe care Europa îl joacă în relația dintre Statele Unite și Rusia. Acesta consideră că liderii europeni sunt folosiți în jocul diplomatic al marilor puteri, fără să aibă o influență reală asupra deciziilor. El avertizează că această poziționare poate contribui la escaladarea tensiunilor internaționale.

„Ce zic ăia? «Vrem și noi la alegere, vorbim cu americanii să le bage la alegere». Americanii le mai arată europenilor rușii ca să-i mai întărâte, să-i mai incite, dar ei sunt un joc. Un joc, deocamdată, neglijabil în această poveste mare. Și atunci, asta ce înseamnă? Asta îi încrâncenează și pe ei. De asta spun că acum noi suntem într-o escaladare. Suntem într-o escaladare, o nebunie și, în numele acestei escaladări, Doamne ferește, se poate întâmpla orice.” a adăugat geopoliticianul.

Summitul de la Shenzhen, la care au participat Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, a readus în discuție rolul Europei în noua configurație a puterii globale. Într-o analiză publicată de The Guardian, jurnalistul Rafael Behr susține că întâlnirea reprezintă o victorie simbolică pentru Kremlin.