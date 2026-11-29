Dan Dungaciu susține că a prevăzut un candidat cu profilul lui Călin Georgescu încă din 2017. Sociologul explică revolta românilor tocmai prin această lungă așteptare a candidatului mult dorit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Era un vot de vreo 30-35% cu un profil de candidat care semăna cu Călin Georgescu”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu susține că i-a apărut prin sondaje încă din 2017 Călin Georgescu. Acesta amintește că în 2017-2018 realiza sondaje de opinie alături de Polling Company. El punctează că românii așteptau de acum 10 ani un candidat cu profil similar cu cel al lui Călin Georgescu. Geopoliticianul descrie și impactul imens pe care l-a avut Trump asupra alegerilor din SUA.

„În 2017-2018 făceam sondaje, 80% aceleași întrebări ca în America, 20% specifice pe cele două țări. În 2017, vă aduceți aminte că se vota foarte puțin, participarea la vot era sub 40%. Oamenii erau sătui. Aveam colegi americani și ziceau: voi nu vă iubiți țara. În aceeași perioadă la ei apăruse Trump și era un entuziasm. Trump și-a adus electoratul lui la vot. Și am măsurat și noi cum arată profilul celor care nu votau în România. Și vă spun foarte sincer, era în România un vot de vreo 30-35% cu un profil de candidat care semăna cu Călin Georgescu.”, amintește sociologul.

„Sociologul, șeful de campanie care l-a făcut președinte pe Donald Trump președinte a fost o femeie”

Sociologul povestește despre sondajele de opinie pe care le-a făcut alături de Polling Company. Acesta susține că directoarea companiei, Kellyanne Conway, a fost cea care l-a făcut pe Trump președintele SUA. El crede că strategia acesteia a fost cea care i-a adus actualului președinte voturi în alegeri.

„Am făcut un sondaj de opinie în paralel cu Polling Company, care a fost doamna Kellyanne Conway. Campania, compania americană de sondare care l-a făcut președinte pe Donald Trump. Directoarea acelei companii a devenit consiliera lui Trump. O femeie catolică, cu cinci copii, de asta n-a avut o presă atât de bună în America. Sociologul, șeful de campanie care l-a făcut președinte pe Donald Trump președinte a fost o femeie.”, povestește Dungaciu.

„Oamenii nu mai votau pentru că nu aveau nicio ofertă”

Dungaciu afirmă că românii nu mai votau în 2017 pentru că nu mai aveau ofertă. Acesta punctează că, la fel ca americanii care îl așteptau pe Trump, și românii așteptau venirea unui candidat precum Călin Georgescu.

„Oamenii nu mai votau pentru că nu aveau nicio ofertă. Așa cum apariția lui Donald Trump a adus spre vot foarte mulți care nu aveau pe cine să voteze…. În România, oamenii așteptau ceva. Nu l-am cunoscut niciodată personal pe Călin Georgescu, dar am înțeles că sunt români care îl așteptau încă din 2017, de aproape 10 ani.”, explică prim-vicepreședintele AUR.

În România, la alegerile din 11 decembrie 2016, prezența la vot a fost de 39,49%, indicând una dintre cele mai scăzute prezențe la vot din ultimii 36 de ani.