Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”

Într-o postare, luni, pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată în fiecare an pe 9 martie, care „amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate”.

„Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor. Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut, nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură. Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești. Nu a reușit pentru că semenii noștri au rezistat în fața terorii și au refuzat compromisul”, afirmă Nicușor Dan.

Șeful statului atată că, „pentru tinerele generații, comunismul poate părea o simplă pagină îndepărtată de istorie”, însă „tocmai de aceea este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului pentru că nu au renunțat la convingerile lor”.

„Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză”

„Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate. Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”, mai spune el.

