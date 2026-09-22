Călin Georgescu s-a întors la arest să își recupereze lucrurile

Călin Georgescu s-a întors, marți, la locul în care a fost ținut în arest, pentru a-și recupera lucrurile personale, după ce Tribunalul București a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost întâmpinat de protestatarul Marian Ceaușescu, care l-a filmat în momentul în care a ajuns. Georgescu nu a făcut declarații și nu a răspuns întrebărilor adresate de acesta.

Georgescu s-a întors la arest să își recupereze lucrurile. A fost întâmpinat de protestatarul Marian Ceaușescu

Călin Georgescu a intrat în clădire, și-a recuperat lucrurile, apoi a ieșit și s-a urcat în mașină, plecând de la fața locului.

Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile

Marți, procurorii DIICOT l-au adus pe Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a dispus, în cazul ambilor, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat decizia.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. La ieșirea din Tribunalul București, Călin Georgescu a susținut că este nevinovat și că dosarul ar fi unul politic.

„Sunt nevinovat, sunt dosare politice. Faptele sunt lucruri încăpățânate. Indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul. Prin urmare, șahul greșeală așteaptă și se joacă până cade regele. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru tot”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din Tribunal.

„Căline, Căline, poporul e cu tine!” / „Călin nevinovat, dosar fabricat!” / „Și noi suntem Georgescu!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. Imediat după aflarea deciziei prin care Călin Georgescu a fost eliberat și plasat sub control judiciar, mai mulți susținători ai acestuia au izbucnit în lacrimi și au strigat „Călin, nevinovat!”, „Nu, cedăm!”, respectiv „Căline, Căline, poporul e cu tine!”