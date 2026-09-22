Reacția lui George Simion după decizia Tribunalului București de a-l elibera pe Călin Georgescu, sub control judiciar

George Simion a postat un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar 60 de zile. Președintele AUR a trasmis că poporul român nu va putea fi înșelat sau învins.

”Nu veți putea înșela sau învinge poporul român”, a fost mesajul postat de George Simion, pe pagina sa de Facebook.

AUR a protestat ieri în Parlament, după ce Georgescu a fost dus la DIICOT

Senatorii AUR prezenți, luni, în ședința de plen a Senatului au venit cu afișe pe care era scris mesajul „Opriți poliția politică”, în semn de protest după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la sediul DIICOT.

Afișele, tipărite cu font negru pe fundal galben, au fost amplasate de parlamentari în dreptul locurilor lor, astfel încât să fie vizibile de la tribuna Senatului.

Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv, iar reprezentanții DIICOT au contestat decizia. Imediat cum au aflat anunțul, mai mulți susținători ai fostului candidat la Președinție, care au așteptat cu sufletul la gură decizia instanței, au izbucnit în lacrimi.

„Sunt nevinovat, sunt dosare politice. Faptele sunt lucruri încăpățânate. Indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul. Prin urmare, șahul greșeală așteaptă și se joacă până cade regele. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru tot”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din Tribunal.