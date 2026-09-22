Boala Huntington este o afecțiune genetică pentru care în prezent nu există un tratament cunoscut. O simplă ajustare a orei la care oamenii mănâncă ar putea oferi o nouă modalitate de a încetini progresia acestei boli ereditare, arată un nou studiu.

O echipă de cercetători de la Oregon Health & Science University a descoperit că o formă de post intermitent a fost sigură pentru persoanele diagnosticate cu această boală și a fost asociată cu îmbunătățiri în mai multe măsurători ale afecțiunii, relatează Newsweek.

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„Una dintre cele mai încurajatoare constatări a fost că alimentația cu restricționarea intervalului orar a părut să reducă un marker-cheie al neurodegenerării, rămânând în același timp sigură și sustenabilă pentru participanți”, a declarat pentru Newsweek Russell Wells, autorul principal al studiului. „Rezultatele sugerează că această abordare alimentară simplă ar putea ajuta la protejarea celulelor creierului, dar sunt necesare studii clinice mai ample pentru a confirma dacă poate încetini progresia bolii.”

Rezultatele, publicate în Nature Metabolism, sunt primele obținute în urma unui studiu clinic care testează alimentația cu restricționarea intervalului orar la persoane cu boala Huntington, care afectează în timp mișcarea, gândirea și starea de spirit. Deși în prezent boala nu poate fi vindecată, există tratamente disponibile pentru gestionarea simptomelor.

Testarea postului intermitent în boala Huntington

Studiul, desfășurat timp de 12 săptămâni, a inclus 20 de adulți aflați în stadiile incipiente ale bolii Huntington. Participanții și-au limitat consumul de alimente la un interval zilnic de șase până la opt ore. Aceștia au ales programe de alimentație care se potriveau rutinelor lor, de obicei de la sfârșitul dimineții până la începutul serii.

Cercetătorii i-au încurajat pe participanți să își mențină aportul obișnuit de calorii și le-au monitorizat îndeaproape greutatea și starea generală de sănătate pe parcursul studiului. Abordarea a părut să fie bine tolerată.

Participanții au respectat programul de alimentație, în medie, în mai mult de cinci zile pe săptămână, au raportat puține efecte adverse și și-au menținut atât greutatea corporală, cât și masa musculară slabă.

Echipa de cercetare nu era inițial sigură că postul intermitent va fi sigur pentru persoanele cu boala Huntington, deoarece pierderea involuntară în greutate reprezintă deja o preocupare pentru mulți pacienți și este un simptom principal al bolii.

Studiul a pornit de la cercetări anterioare efectuate pe modele animale, care sugerau că postul intermitent poate activa mecanisme celulare ce ajută la protejarea celulelor creierului.

Rezultate inițiale încurajatoare

Cercetătorii au observat mai multe schimbări pozitive în timpul studiului.

Participanții au înregistrat o îmbunătățire medie de 0,5 puncte pe scala compozită Unified Huntington’s Disease Rating Scale, o măsură utilizată pe scară largă pentru evaluarea severității bolii. În cazul persoanelor aflate în stadiile incipiente ale bolii Huntington, scorul scade de obicei cu aproximativ un punct pe an.

Echipa a constatat, de asemenea, că nivelurile sanguine ale neurofilamentului ușor, un biomarker eliberat atunci când celulele nervoase sunt deteriorate, au scăzut în medie cu 13%. În boala Huntington, era de așteptat în mod normal ca aceste niveluri să crească în timp, pe măsură ce boala progresează.

Studiul a identificat, totodată, îmbunătățiri în producerea energiei la nivel celular, oferind dovezi suplimentare că modificările tiparului alimentar ar putea influența procesele biologice asociate bolii.

Dr. Susan Liebman, profesor de cercetare în farmacologie la University of Nevada, Reno, a declarat că noile rezultate oferă o direcție potențial valoroasă pentru cercetările viitoare, dar a subliniat că acestea nu modifică baza genetică a bolii.

„În calitate de genetician care lucrează în domeniul plierii greșite și agregării proteinelor, mă bucur să văd o posibilă nouă perspectivă asupra bolii Huntington”, a declarat ea pentru Newsweek. „Mecanismul este plauzibil. Boala Huntington este cauzată de o repetare CAG extinsă, care produce o proteină ce se agregă și pe care celula întâmpină dificultăți în a o elimina.

Studiul ar trebui privit cu prudență

Cu toate acestea, Liebman a subliniat că studiul rămâne un prim pas exploratoriu și ar trebui privit cu prudență.

„Studiul arată că participanții nu au pierdut în greutate, ceea ce este important pentru studiile viitoare, deoarece pierderea involuntară în greutate în cazul bolii Huntington este asociată cu un declin mai rapid”, a spus ea.

„Dar acesta a fost un studiu exploratoriu pe 20 de persoane, fără ca participanții să știe dacă primeau intervenția studiată sau nu, fără un grup de control și desfășurat pe o perioadă de 12 săptămâni. Pentru a afla dacă boala în sine a fost încetinită va fi nevoie de un studiu randomizat și controlat”, a adăugat aceasta.