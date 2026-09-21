Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Dan Tănasă, convins că membrii AUR nu vor trăda partidul și vor vota guvernul Mureșan. Ce l-a convins

Dan Tănasă, convins că membrii AUR nu vor trăda partidul și vor vota guvernul Mureșan. Ce l-a convins

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dan Tănasă, vicepreședinte AUR, a declarat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” că parlamentarii partidului nu sunt trădători și nu vor vota pentru învestirea noului Guvern. El a spus că aleșii AUR fie vor părăsi sala de plen, fie nu vor participa la ședință, decizia fiind stabilită de conducerea partidului. Acesta a pus sub semnul întrebării șansele premierului desemnat de a strânge suficiente voturi în Parlament. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Dan Tănasă spune că se așteaptă să nu existe trădare din partea vreunui membru AUR

Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, a explicat că parlamentarii partidului vor părăsi, cel mai probabil, sala de plen sau nu vor participa la ședință. El a precizat că această decizie este prevăzută în hotărârile forurilor statutare ale partidului și că nu se așteaptă ca vreun parlamentar AUR să voteze un guvern condus de Mureșan.

„Ori ieșim din sală, cel mai probabil, ori nu participăm. Există decizii statutare în forurile statutare ale partidului să nu participăm în niciun fel. Nu mă aștept să trădeze nici măcar un singur coleg de la AUR în această chestiune. Iar decizia noastră internă este aceea de a nu participa în niciun fel”, a declarat vicepreședintele AUR la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Partidul AUR refuză categoric să acorde votul de încredere

Deputatul AUR a subliniat că este vorba despre o analiză cât se poate de obiectivă. Acesta a precizat că, pornind de la informațiile certe, un lucru este sigur: AUR nu va vota.

„E o analiză cât se poate de obiectivă. Din ce văd eu, cum văd eu lucrurile, să plecăm, dacă vreți, de la ce știm timp cu siguranță. Ce știm cu cu siguranță, este că AUR nu votează”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Tănasă.

Capacitatea premierului desemnat de a atrage parlamentari este pusă la îndoială de Dan Tănasă

Deputatul AUR, Dan Tănasă, a spus că îi este greu să creadă că Vasile Mureșan va reuși să strângă suficiente voturi pentru a forma Guvernul. El a dat exemplul lui Ilie Bolojan, care, deși era premier și avea mai multă putere de negociere, nu a reușit să își asigure suficient sprijin în Parlament pentru a evita căderea Guvernului.

„Mi-e greu să cred că, dacă un Ilie Bolojan nu a găsit suficiente pârghii, în condițiile în care avea pâinea și cuțitul, n-a găsit suficiente pârghii încât să-și găsească parlamentari, să nu-i cadă guvernul, mi-e greu să cred că un personaj ca Vasile Mureșan o să fie în stare să încropească, în condițiile în care el nu are pâinea și cuțitul, să-și găsească transfugi și suficiente voturi în alte circumstanțe”, a adăugat deputatul AUR Dan Tănasă.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegried Mureșan candidat pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. El trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Executiv.

Eurparlamentarul Siegfried Mureșan a refuzat negocierea cu Partidul Social Democrat, în ceea ce privește sprijinul în Parlament pentru învestirea viitorului Guvern, a afirmat Sorin Grindeanu. Mureșan a declarat, la rândul său, că nu intenționează să negocieze cu AUR și că nu își va depune mandatul indiferent de evoluția situației politice. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan

PSD a anunțat luni, 21 septembrie  în caadrul unei conferințe de presă, că social-democrații nu vor vota guvernul Mureșan. Sorin Grindeanua transmmis că formațiunea sa va vota doar un guvern din care face parte, chiar și minoritar, fie din Coaliție.Grindeanu a făcut o trecere în revistă a guvernării Bolojan și a punctat că partidul său nu poate ”gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului”

Premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de mandate pentru învestirea noului Executiv

Guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan a căzut în luna mai în urma unei moțiuni de cenzură votate de 281 de parlamentari Pentru învestirea noului cabinet propus de Siegfried-Vasile Mureșan este necesară o majoritate de minimum 233 de voturi în Parlament. În acest moment, sprijinul asigurat de partidele din coaliție însumează 186 de mandate (80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale), fiind necesare cel puțin 47 de voturi suplimentare pentru validarea Executivului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 21 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tănasă, detalii despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită
14:44
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 21 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tănasă, detalii despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită
EXCLUSIV Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
10:30, 19 Sep 2026
Fractură între PNL și USR în platoul Gândul. Primarul Slatinei, De Mezzo (PNL), extrem de nervos pe Negoi (USR). Ce l-a scos din sărite
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30
12:00, 18 Sep 2026
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
12:00, 18 Sep 2026
Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
EXCLUSIV Ionuț Pucheanu (PSD), detalii dinaintea consultărilor de la Cotroceni: „Sorin Grindeanu ne-a spus pe drum că Mureșan e cea mai corectă decizie”
22:03, 17 Sep 2026
Ionuț Pucheanu (PSD), detalii dinaintea consultărilor de la Cotroceni: „Sorin Grindeanu ne-a spus pe drum că Mureșan e cea mai corectă decizie”
EXCLUSIV Ionuț Pucheanu (PSD), ironic la adresa USR. „Partidul e puțin pe uscat/ I-a prins seceta la mal/ Le-a făcut și doamna Buzoianu o plajă frumoasă”
21:37, 17 Sep 2026
Ionuț Pucheanu (PSD), ironic la adresa USR. „Partidul e puțin pe uscat/ I-a prins seceta la mal/ Le-a făcut și doamna Buzoianu o plajă frumoasă”
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: 'Miriam a asistat la una dintre tentativele mamei sale'
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Ce se întâmplă doctore
3 zodii care își pot schimba radical direcția la final de septembrie. Decizii importante în dragoste, bani și carieră
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Cine a fost la un pas să devină soția regelui Carol I și regină a României?
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!

Cele mai noi

Trimite acest link pe