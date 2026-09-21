Dan Tănasă, vicepreședinte AUR, a declarat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” că parlamentarii partidului nu sunt trădători și nu vor vota pentru învestirea noului Guvern. El a spus că aleșii AUR fie vor părăsi sala de plen, fie nu vor participa la ședință, decizia fiind stabilită de conducerea partidului. Acesta a pus sub semnul întrebării șansele premierului desemnat de a strânge suficiente voturi în Parlament. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Dan Tănasă spune că se așteaptă să nu existe trădare din partea vreunui membru AUR

Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, a explicat că parlamentarii partidului vor părăsi, cel mai probabil, sala de plen sau nu vor participa la ședință. El a precizat că această decizie este prevăzută în hotărârile forurilor statutare ale partidului și că nu se așteaptă ca vreun parlamentar AUR să voteze un guvern condus de Mureșan.

„Ori ieșim din sală, cel mai probabil, ori nu participăm. Există decizii statutare în forurile statutare ale partidului să nu participăm în niciun fel. Nu mă aștept să trădeze nici măcar un singur coleg de la AUR în această chestiune. Iar decizia noastră internă este aceea de a nu participa în niciun fel”, a declarat vicepreședintele AUR la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

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Partidul AUR refuză categoric să acorde votul de încredere

Deputatul AUR a subliniat că este vorba despre o analiză cât se poate de obiectivă. Acesta a precizat că, pornind de la informațiile certe, un lucru este sigur: AUR nu va vota.



„E o analiză cât se poate de obiectivă. Din ce văd eu, cum văd eu lucrurile, să plecăm, dacă vreți, de la ce știm timp cu siguranță. Ce știm cu cu siguranță, este că AUR nu votează”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Tănasă.

Capacitatea premierului desemnat de a atrage parlamentari este pusă la îndoială de Dan Tănasă

Deputatul AUR, Dan Tănasă, a spus că îi este greu să creadă că Vasile Mureșan va reuși să strângă suficiente voturi pentru a forma Guvernul. El a dat exemplul lui Ilie Bolojan, care, deși era premier și avea mai multă putere de negociere, nu a reușit să își asigure suficient sprijin în Parlament pentru a evita căderea Guvernului.

„Mi-e greu să cred că, dacă un Ilie Bolojan nu a găsit suficiente pârghii, în condițiile în care avea pâinea și cuțitul, n-a găsit suficiente pârghii încât să-și găsească parlamentari, să nu-i cadă guvernul, mi-e greu să cred că un personaj ca Vasile Mureșan o să fie în stare să încropească, în condițiile în care el nu are pâinea și cuțitul, să-și găsească transfugi și suficiente voturi în alte circumstanțe”, a adăugat deputatul AUR Dan Tănasă.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegried Mureșan candidat pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. El trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Executiv.

Eurparlamentarul Siegfried Mureșan a refuzat negocierea cu Partidul Social Democrat, în ceea ce privește sprijinul în Parlament pentru învestirea viitorului Guvern, a afirmat Sorin Grindeanu. Mureșan a declarat, la rândul său, că nu intenționează să negocieze cu AUR și că nu își va depune mandatul indiferent de evoluția situației politice. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan

PSD a anunțat luni, 21 septembrie în caadrul unei conferințe de presă, că social-democrații nu vor vota guvernul Mureșan. Sorin Grindeanua transmmis că formațiunea sa va vota doar un guvern din care face parte, chiar și minoritar, fie din Coaliție.Grindeanu a făcut o trecere în revistă a guvernării Bolojan și a punctat că partidul său nu poate ”gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului”