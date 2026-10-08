„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu. Se întoarce coaliția PSD-PNL? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Luca Niculescu intră în cursa pentru Palatul Victoria cu mai multe controverse în jurul său. PSD amenință cu un vot împotriva Guvernului tehnocrat. Cât de fragilă este majoritatea noului premier desemnat?

UE vrea bani în plus de la companiile românești. Care sunt firmele vizate?

Ancheta se extinde, iar Rareș Bogdan este chemat la DNA. Ce se află în spatele audierilor?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.