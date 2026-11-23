Fenomenele iernii pun stăpânire pe România. Meteorologii anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și vânt puternic îndeosebi în zonele montane. Meteorologii anunță chiar și temperaturi de 0°C pe timpul zilei. Totodată, au fost emise mai multe avertizări meteorologice (coduri galbene și portocalii) aferente mai multor județe din țară, fiind valabile în următoarele ore.

Vremea se răcește în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor coborî sub normalul perioadei. Sunt așteptate precipitații în toată țara, iar în zonele montane, Transilvania, Moldova și Maramureș vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla puternic, iar maximele vor varia între 0 și 16 grade Celsius.

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În Bucovina și în depresiuni, de pildă, maxima pornește de la 0 grade Celsius. Temperaturi maxime de 16 grade Celsius se vor înregistra în Dobrogea și în sudul Munteniei. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul va fi înnorat, cu ploi în zonele joase și ninsoare la munte. Vântul va sufla cu putere, iar pe crestele Carpaților de Curbură rafalele pot atinge 120 km/h. Maximele vor ajunge la 9 grade Celsius.

În nordul Moldovei și în Bucovina vremea se răcește, iar temperaturile vor fi de cel mult 4 grade Celsius. Sunt așteptate precipitații mixte, iar în nordul regiunii și la munte va ninge. Vântul va avea intensificări.

ANM anunță precipitații mixte și viscol la munte

ANM a emis o informare meteorologică valabil de azi, de la ora 10, până pe 24 noiembrie, ora 20. Sunt anunțate precipitații mixte, intensificări ale vântului, dar și viscol la munte.

„În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor. În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm. Luni și marți (23 și 24 noiembrie) vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării. Notă: vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în cea de sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade”, anunță ANM.

Cod galben și portocaliu de ninsori viscolite

Meteorologii au emis și coduri galbene și portocalii de vreme rea pentru mai multe județe din țară.

Cod Galben: valabil între 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02. Meteorologii anunță ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului. Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură sunt zonele afectate.

„În intervalul menționat în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge moderat cantitativ (în jurul a 10 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea”, anunță ANM.

Cod Portocaliu: valabil între 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02. Meteorologii anunță viscol puternic la altitudini de peste 1.700 metri în Carpații Meridionali și de Curbură.

„În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m va ninge, iar vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, anunță ANM.

Cod Galben: valabil între 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02. Sunt vizate intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea.

„În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu rafale de 50…70 km/h”, arată ANM.

Meteorologii menționează că atât codul galben, cât și cel portocaliu care vizează ninsori viscolite vor rămâne în vigoare până mâine, la ora 20:00. Totodată, specialiștii în meteorologie anunță că intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri (24/25 noiembrie) local în Carpații Meridionali și Orientali.