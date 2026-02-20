Prima pagină » Actualitate » Accuweather: Anomalie meteorologică în România. Ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie

Accuweather: Anomalie meteorologică în România. Ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie

20 feb. 2026, 07:51, Actualitate
Meteorologii Accuweather au actualizat datele pentru toate orașele din România. Potrivit acestora, va avea loc o anomalie meteorologică în următoarea perioadă, după episodul cu ninsori puternice. Iată mai jos, în articol, ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie.

Deși mai sunt câteva zile până când debutează luna martie 2026, vremea se va menține rece, cu valori termice scăzute și precipitații. Accuweather aduce în atenție o anomalie meteorologică în România, în următoarea perioadă. Dacă zilele viitoare se vor înregistra temperaturi mai scăzute, chiar sub pragul de îngheț, la o săptămână distanță poate fi observat un „salt” la valori termice specifice primăverii.

Accuweather a emis prognoza pentru București: anomalie meteorologică în 7 zile

Data de 21 februarie 2026 vine cu temperaturi negative și precipitații sub formă de ninsoare, în București. Potrivit meteorologilor Accuweather, se vor înregistra -2 grade Celsius în timpul zilei și va ninge. Noaptea, temperaturile minime vor fi situate la -4 grade Celsius. La o săptămână distanță, va putea fi simțit un „salt” termic. Și anume, o diferență de 17 grade Celsius în doar 7 zile.

În acest sens, pe 28 februarie 2026, în București, se vor înregistra 13 grade Celsius în timpul zilei și 2 grade Celsius, noaptea. Meteorologii anunță cer senin.

Accuweather București: cum va fi vremea în intervalul 21-28 februarie 2026

Vremea în București în următoarele zile

  • 21 februarie 2026, București: -2 grade în timpul zilei, -4 grade în timpul nopții, va ninge.
  • 22 februarie 2026, București: se vor înregistra 2 grade Celsius pe timpul zilei. Noaptea, termometrul va indica o temperatură de -4 grade Celsius.
  • 23 februarie 2026, București: 5 grade în timpul zilei, 0 (zero) grade noaptea.
  • 24 februarie 2026, București: va ploua. Se vor înregistra 7 grade în timpul zilei. Noaptea va fi -1 grad Celsius.
  • 25 februarie 2026, București: se vor înregistra 8 grade pe timpul zilei și -2 grade Celsius, noaptea.
  • 26 februarie 2026, București: 6 grade Celsius în timpul zilei, -2 grade Celsius noaptea.
  • 27 februarie 2026, București: meteorologii anunță 10 grade Celsius în timpul zilei. Noaptea, temperatura va atinge 1 grad Celsius.
  • 28 februarie 2026, București: 13 grade Celsius pe timpul zilei. Noaptea, termometrele vor arăta 2 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather

