Schimb dur de mesaje între Meloni și Macron după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon

Mihai Tănase
20 feb. 2026, 08:09, Știri externe
Moartea violentă a unui tânăr activist francez de extremă dreapta a declanșat un nou conflict diplomatic între Roma și Paris, după ce declarațiile Giorgiei Meloni au fost criticate dur de președintele Emmanuel Macron.

O nouă dispută diplomatică a izbucnit între Italia și Franța, după uciderea unui activist francez de extremă dreapta la Lyon, caz care a reaprins tensiunile dintre premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron.

Conflictul a apărut după ce Giorgia Meloni a declarat că moartea lui Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”, afirmație care a fost interpretată de Paris drept o ingerință în afacerile interne ale Franței, scrie Politico.eu.

Aflat într-o vizită oficială în India, Emmanuel Macron a reacționat dur, sugerând că lidera de la Roma a depășit limitele diplomației. Președintele francez a criticat faptul că politicieni care se revendică drept naționaliști comentează situații interne din alte state.

„Am fost uimit de faptul că oamenii care sunt naționaliști, care nu vor să fie deranjați acasă, sunt întotdeauna primii care comentează ceea ce se întâmplă în alte țări. Dacă toată lumea și-ar vedea de treaba lor, lucrurile ar fi în regulă”, a declarat Macron.

Roma respinge acuzațiile Parisului

Anturajul Giorgiei Meloni a reacționat rapid, calificând declarațiile președintelui francez drept „surprinzătoare”. Oficialii italieni au subliniat că mesajul premierului nu a avut nicio conotație politică internă și a fost unul de solidaritate. Declarația a avut scopul de a „arăta solidaritate cu poporul francez afectat de acest teribil eveniment și că nu interferează în niciun fel în afacerile interne ale Franței”.

Quentin Deranque a murit după ce a suferit lovituri la cap în timpul unei altercații izbucnite în fața unei conferințe organizate la o universitate din Lyon, eveniment la care participa Rima Hassan, europarlamentară de extremă stânga din partidul France Unbowed.

Procurorul șef din Lyon a anunțat că șapte persoane au fost plasate sub anchetă oficială, printre care și un asistent parlamentar al unui deputat France Unbowed. Trei dintre suspecți au recunoscut că sunt sau au fost afiliați unor grupări de extremă stânga. Deși unii au admis implicarea într-o altercație, toți au negat că ar fi avut intenția de a-l ucide pe Deranque.

Emmanuel Macron a declarat că extremele politice trebuie să „își pună ordine în propria ogradă”, precizând că violența politică nu are loc în societatea franceză.

„În Franța nu este loc pentru mișcări care adoptă sau legitimează violența”, a spus președintele francez.

Totodată, primarul din Lyon, Grégory Doucet, a cerut autorităților să interzică marșul de susținere pentru activistul decedat, programat pentru sâmbătă, invocând riscuri serioase pentru ordinea publică.

Disputa survine într-un context deja tensionat între Paris și Roma, marcat de divergențe pe teme sensibile precum migrația, avortul și politicile europene. Cu toate acestea, cei doi lideri sunt așteptați să se întâlnească în aprilie, la summitul franco-italian de la Toulouse, unde se anticipează o încercare de detensionare a relațiilor bilaterale.

