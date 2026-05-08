România nu își mai permite experimente politice. Viorica Dăncilă: „Ce să faci cu Țoiu, Buzoianu și Miruță? Oamenii aceștia nu pot conduce țara.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, politician și fost Premier al României, a vorbit despre cum programul SAFE este o mare pierdere pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Viorica Dăncilă: „SAFE este o pierdere foarte mare pentru România. Haideți să vorbim de Polonia. Polonia a luat cea mai mare sumă, 40 de miliarde, pe care a îndreptat-o spre 12.000 de companii poloneze. Avem președinte suveranist, avem premier, pe domnul Tusk, care este pro-european convins. Domnule, s-au înțeles și au înțeles că trebuie să conlucreze pentru țară. Doar 0,34% din bani se duc către cumpărături din alte țări.”

Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum programul SAFE este o mare pierdere pentru România. Aceasta a început prin a spune că ar trebui luați toți oamenii cu experiență și expertiză și puși în funcții importante. Politicianul susține că Oana Țoiu, Radu Miruță sau Diana Buzoianu nu sunt politicieni capabili să conducă țara. Aceasta dă drept exemplu Armata Română și programul SAFE. Dăncilă susține că în Polonia, doar 0,34% din banii din SAFE merg pe achiziții din alte țări. Polonezii, adaugă aceasta, au investit aproape 40 de miliarde de euro în peste 12 mii de companii naționale de apărare. În schimb, în România, peste 68% din fondurile SAFE sunt cheltuite pe achiziții din alte țări europene.