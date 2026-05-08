România nu își mai permite experimente politice. Viorica Dăncilă: „Ce să faci cu Țoiu, Buzoianu și Miruță? Oamenii aceștia nu pot conduce țara.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, politician și fost Premier al României, a vorbit despre cum programul SAFE este o mare pierdere pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.
Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum programul SAFE este o mare pierdere pentru România. Aceasta a început prin a spune că ar trebui luați toți oamenii cu experiență și expertiză și puși în funcții importante. Politicianul susține că Oana Țoiu, Radu Miruță sau Diana Buzoianu nu sunt politicieni capabili să conducă țara. Aceasta dă drept exemplu Armata Română și programul SAFE. Dăncilă susține că în Polonia, doar 0,34% din banii din SAFE merg pe achiziții din alte țări. Polonezii, adaugă aceasta, au investit aproape 40 de miliarde de euro în peste 12 mii de companii naționale de apărare. În schimb, în România, peste 68% din fondurile SAFE sunt cheltuite pe achiziții din alte țări europene.
„De la toate partidele aș lua cei mai buni oameni, oameni cu experiență și expertiză pe fiecare domeniu de activitate, cu un program ca o foaie de parcurs. Altfel, România, să știți că nu-și mai permite experimente. Ce să faci cu Țoiu, Buzoianu și Miruță? Ce să faci cu ei? Oamenii aceștia nu pot conduce țara. Eu mă gândeam la Armata Română, care se bucură de cel mai mare respect. Armata Română și Biserica… Cum să o conducă Miruță? El se duce să negocieze pe SAFE și i-a întrebat pe oamenii ăștia dacă luăm cu excavatorul drona care cade pe teritoriul României… Și noi luăm tancuri care nu pot trece pe podurile din România că au greutatea mult mai mare. SAFE este o pierdere foarte mare pentru România. Puteam să luăm exemplul Franței, Germaniei sau Poloniei. Haideți să vorbim de Polonia. Polonia a luat cea mai mare sumă, 40 de miliarde, pe care a îndreptat-o spre 12.000 de companii poloneze. Avem președinte suveranist, avem premier, pe domnul Tusk, care este pro-european convins, fostul președinte al Consiliului European. Domnule, s-au înțeles și au înțeles că trebuie să conlucreze pentru țară. Doar 0,34% din bani se duc către cumpărături din alte țări. Păi, noi 68% facem cumpărături din acești bani, poate chiar mai mult. Este foarte mult. Din ceea ce cumpărăm, o parte se fabrică în Ungaria. De ce în Ungaria și nu în România? Alt aspect, lucrurile cumpărate, ceea ce comandăm, pot să vină peste 5, 6 sau 7 ani… Păi, războiul așteaptă? Noi spunem că ne este teamă că vin rușii, țipăm toată ziua că vin rușii, dar ne vine armamentul peste 7 ani. Le spunem: stați, nu ne-a venit armamentul. Este penibil!”, a explicat politicianul.