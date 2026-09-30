A început conferința Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”, reunește la această oră reprezentanți ai administrației publice județene și locale, precum și specialiști și reprezentanți ai unor instituții din domeniile infrastructurii, educației, sănătății, serviciilor publice dar și ai mediului de afaceri.

Temă centrală a conferinței a fost dezvoltarea integrată a orașului Buftea și consolidarea rolului acestuia în zona metropolitană a Bucureștiului și în județul Ilfov.

Evenimentul a început cu o prezentare a proiectelor aflate în dezvoltare, investițiile necesare pentru gestionarea creșterii urbane și soluțiile prin care infrastructura și serviciile publice pot ține pasul cu nevoile unei comunități aflate în continuă dezvoltare.

În deschiderea discuțiilor au fost prezentate direcțiile de dezvoltare ale orașului și importanța unei abordări coordonate între administrația locală și cea județeană. Creșterea conectivității cu Bucureștiul și cu localitățile din județul Ilfov, modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea transportului public și investițiile în infrastructura publică au fost printre principalele subiecte abordate.

În primul panel al conferinței, „Dezvoltarea, infrastructura și investițiile pentru comunitățile din Ilfov”, discuțiile s-au concentrat asupra proiectelor care pot contribui la dezvoltarea orașului Buftea și la îmbunătățirea conectivității acestuia. Au fost abordată necesitatea modernizării infrastructurii rutiere și a principalelor artere de acces către București și localitățile învecinate, inclusiv proiectele referitoare la Centura Buftea. Totodată, și mobilitatea urbană a reprezentat un punct important al discuțiilor, fiind analizate soluții privind îmbunătățirea transportului public, dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și creșterea conectivității orașului cu Capitala și cu celelalte localități din județ.

S-au aflat în centrul discuțiilor investițiile în infrastructura publică locală și necesitatea extinderii și modernizării rețelelor de apă, canalizare, gaze naturale și iluminat public. În contextul dezvoltării urbane, a fost evidențiată și importanța infrastructurii digitale, precum și a accesării fondurilor europene și naționale pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare. Un alt subiect discutat în cadrul panelului a fost amenajarea și extinderea spațiilor verzi, în echilibru cu dezvoltarea infrastructurii și calitatea mediului urban.

Cea de-a doua parte a conferinței a fost dedicată dimensiunii sociale a dezvoltării orașului, panelul fiind intitulat „Comunitatea din Buftea – sănătate, educație și implicare pentru un oraș orientat spre viitor”.

Temele care urmau să fie aborate au vizat direct vizează direct calitatea vieții locuitorilor.

La conferință au participat vicepreședinții Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu și Alexandru Văsii, administratorul public al Consiliului Județean Ilfov, Olivia Ciobanu-Oprescu, primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, viceprimarul orașului Buftea, Alexandru Vaida, administratorul public al Primăriei orașului Buftea, Marga Căpățînă, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov, Vasile Lungu, managerul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, Florentina Rudeanu, directorul executiv ADIGIDI, Vincențiu Voicu, precum și alți reprezentanți ai administrației publice locale.

Prin temele pe care și le-a propus să le abordeze, conferința a reunit perspective din mai multe domenii esențiale pentru dezvoltarea orașului, de la infrastructură, mobilitate și investiții, până la sănătate, educație și implicare civică.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” este organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Buftea.