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Olivia Ciobanu-Oprescu: „Cu toții suntem parteneri și trebuie să punem umărul la dezvoltarea orașului Buftea”

Bogdan Pavel
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Administratorul public al Județului Ilfov, Olivia Ciobanu-Oprescu, a subliniat, în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”, importanța colaborării dintre administrația publică, mediul privat și comunitate. Aceasta a transmis că dezvoltarea Buftei presupune un efort comun, orientat spre soluții și proiecte care să răspundă nevoilor unei comunități aflate în creștere.

Olivia Ciobanu-Oprescu a identificat colaborarea dintre administrație, mediul privat și comunitate drept una dintre principalele concluzii ale discuțiilor purtate în cadrul conferinței.

„Cea mai importantă concluzie este că noi cu toții suntem parteneri. Atât mediul privat, cât și administrația publică și cam toată lumea trebuie să înțeleagă că, fiind parteneri, trebuie să punem toți umărul”, a declarat administratorul public al Județului Ilfov.

În opinia sa, dialogul dintre diferitele componente ale comunității trebuie să fie orientat spre identificarea unor soluții concrete, nu spre dispute sau reproșuri.

„Să nu ne mai judecăm așa cum se întâmplă în prezent și să gândim efectiv, să gândim soluții astfel încât să ne bucurăm împreună de roadele proiectelor pe care le implementăm”, a subliniat Olivia Ciobanu-Oprescu.

Dezvoltarea imobiliară și economică are nevoie de infrastructură

Administratorul public al Județului Ilfov a arătat că dezvoltarea orașului trebuie susținută de investiții corespunzătoare în infrastructură și servicii publice.

„Că vorbim de ansambluri rezidențiale, că vorbim de ansambluri logistice sau industriale, avem nevoie de infrastructură, circulație, avem nevoie de infrastructură edilitară”, a explicat aceasta.

Potrivit Oliviei Ciobanu-Oprescu, dezvoltarea economică și urbană trebuie să fie însoțită de o planificare care să țină cont de nevoile comunității și de capacitatea infrastructurii publice de a susține creșterea orașului.

Școli, grădinițe, spitale și spații de recreere

O dezvoltare urbană echilibrată presupune, în același timp, investiții în servicii publice și în calitatea vieții locuitorilor, a mai arătat administratorul public al Județului Ilfov.

„Avem, totodată, nevoie de școli, grădinițe și spitale, parcuri, zone de agrement, să ne bucurăm de lacurile acestui oraș minunat”, a declarat Olivia Ciobanu-Oprescu.

Astfel, proiectele de dezvoltare trebuie să fie privite într-un context mai larg, care să includă atât infrastructura necesară mobilității și activităților economice, cât și facilitățile de care oamenii au nevoie în viața de zi cu zi.

„Un efort colectiv susținut”

În viziunea administratorului public al Județului Ilfov, obiectivele de dezvoltare ale orașului Buftea nu pot fi atinse prin acțiuni izolate, ci doar prin implicarea tuturor celor care contribuie la viața comunității.

„Toate acestea nu se pot face stând pur și simplu, ci cu un efort colectiv susținut, pe care cu siguranță trebuie să-l facem cu toții pentru a ne bucura cu toții”, a concluzionat Olivia Ciobanu-Oprescu.

Mesajul transmis la conferință pune accent pe parteneriat, dialog și responsabilitate comună, într-un moment în care Buftea se află într-un proces de dezvoltare urbană și economică ce presupune investiții atât în infrastructură, cât și în serviciile destinate comunității.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.

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