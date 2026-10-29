Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru cere rectificare bugetară de urgență și susține că guvernul este condus din sediul PSD: „Luca Niculescu și Nicușor Dan sunt simpli spectatori”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, cere adoptarea de urgență a rectificării bugetare și acuză PSD că a preluat controlul Guvernului, în timp ce premierul Luca Niculescu și președintele Nicușor Dan sunt „de negăsit”. Liberalul mai spune că întârzierea rectificării pune în pericol finanțarea spitalelor, funcționarea serviciilor de urgență și continuarea investițiilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Muraru susține că PSD a provoat criza politică și îi reproșează partidului că, deși se află la guvernare, întârzie să ia o decizie esențială pentru funcționarea instituțiilor publice.

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„PSD a băgat România în criză, Președintele și Primul Ministru sunt de negăsit! PSD este singurul partid de guvernare, dar în loc să rezolve problemele țării, întârzie rectificarea bugetară și transformă finanțarea instituțiilor publice într-un instrument de dispută politică”, a scris Alexandru Muraru.

Liberalul avertizează că finanțarea instituțiilor publice a devenit un instrument de dispută politică, în loc să reprezinte o prioritate pentru Guvern. Muraru avertizează că spitalele au nevoie de fonduri, serviciile de urgență trebuie să funcționeze, iar proiectele europene și investițiile aflate în derulare trebuie să primească banii necesari.

„Guvernul este condus din sediul PSD. Luca Niculescu și Nicușor Dan sunt simpli spectatori”

Vicepreședintele PNL îi critică și pe Nicușor Dan și Luca Niculescu, cărora le reproșează lipsa unei poziții publice clare în fața problemelor majore ale țării. Acesta consideră că România are nevoie de un președinte care să își exercite rolul constituțional și de un premier care să conducă Guvernul, să stabilească o direcție și să ia deciziile necesare.

„În acest timp, președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu lipsesc din dezbaterea publică pe problemele majore ale țării. România are nevoie de un președinte care să își exercite rolul constituțional și de un premier care să conducă Guvernul, să impună o direcție și să ia decizii”.

În opinia lui Muraru, tăcerea președintelui și a premierului nu poate înlocui responsabilitatea pe care o presupun funcțiile lor.

„Tăcerea lor nu rezolvă nimic și nu poate ține loc de responsabilitate. Practic guvernul este condus din sediul PSD. Luca Niculescu și Nicușor Dan sunt simpli spectatori”.

PNL cere adoptarea urgentă a rectificării bugetare

În finalul mesajului, Alexandru Muaru cere adoptarea urgentă a rectificării bugetare și avertizează că instituțiile nu pot aștepta până la încheierea disputelor interne ale PSD. Liberalul le cere social-democraților să își asume responsabilitatea, iar președintelui și premierului le cere să explice ce măsuri au în vedere pentru a evita un blocaj total al României.