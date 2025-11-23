Moment istoric petrecut în galeria lui Ion Țiriac. În Tiriac Collection intră prima Dacia

Tiriac Collection a trecut printr-un proces de extindere amplu, iar inaugurarea noii galerii a avut loc pe 19 noiembrie, iar pentru public pe 20 noiembrie, în prezența fostului tenismen Ion Țiriac.

Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate într-o manieră spectaculoasă, pentru ca vizitatorii să se bucure de un parcurs fluid și bine structurat. Galeria va putea fi vizitată în mod obișnuit de vineri până duminică, în același interval orar.

Tiriac Collection a fost relansată și acum are primul model de Dacia

Relansarea galeriei vine și cu o noutate importantă. În colecție intră pentru prima dată o Dacia 1300 din anul 1973, un model cu o semnificație aparte pentru istoria auto din România.

“Aș vrea să spun că am emoții, dar de obicei le transform în fapte. Și cred că nu greșesc spunând că ceea ce avem aici este cea mai mare colecție de acest fel din Europa. Avem piese care datează de la sfârșitul anilor 1800, precum acest Hurtu, până la modele intrate în colecție chiar săptămâna trecută.

De la cele 180 de mașini câte ați văzut înainte aici, am ajuns astăzi la 300 de exponate. Fiecare piesă are o poveste și un motiv pentru care se află aici. Nu colecționez doar automobile, ci istorie, inovație și momente care merită păstrate. Îmi doresc ca lumea să vină să le vadă și să înțeleagă ce reprezintă. Deschidem acest loc pentru toți vizitatorii și mai ales pentru copii, pentru că entuziasmul lor când descoperă aceste mașini face ca tot efortul să merite.

Aș vrea să mulțumesc în mod special Bentley, care a realizat câteva exemplare unice pentru România, unicate dedicate Ateneului Român. Fiecare dintre cele trei mașini care au intrat acum în colecție este un unicat. Mai mult decât atât, și Porsche a creat zece mașini special pentru România, denumite Transfăgărășan. Ne-au onorat pe noi, românii, și m-au onorat personal, oferindu-mi modelul cu numărul 01 din această serie. Ce va urma de acum înainte… va fi o surpriză”, a declarat domnul Ion Țiriac în cadrul ceremoniei de inaugurare a noului spațiu expozițional.

