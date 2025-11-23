Cine este bărbatul care i-a făcut cadou lui Ion Țiriac o Dacia din 1973

Ion Țiriac a primit de curând o Dacia din 1973, modelul 1300 care are o semnificație aparte pentru istoria auto din România.

Chiar dacă deține bolizi de foarte multe milioane de euro, fostul tenismen a apreciat gestul și a făcut loc mașinii în expoziția sa privată. Astfel, autoturismul a devenit primul din marca Dacia care poate fi văzut la muzeul Țiriac Collection.

Recent, pe 20 noiembrie publicul a putut vizita galeria fostului tenismen care a fost extinsă, însă programul de vizitare a rămas neschimbat.

De la cine a primit Ion Țiriac modelul Dacia 1300

Ion Țiriac și-a transformat garajul privat într-o expoziție, el deține bolizi în valoare cumulată de aproape 100.000.000 de euro, iar de curând Tiriac Collection a fost extinsă. Locația se află în Otopeni și acolo pot fi văzute cele circa 400 de autoturisme care se află în proprietatea fostului jucător de tenis.

De curând Radu Merica i-a oferit cadou o Dacia din 1973, modelul 1300, care are o însemnătate majoră în istoria auto din România,

Cum este un cunoscător al bijuteriilor auto, Ion Țiriac a expus mașina la muzeul său și a devenit prima marcă Dacia care poate fi admirată printre Ferrari sau Rolls-Royce.

„I-am mulțumit mult și vestea proastă este că de la mine nu o mai ia înapoi. Am primit, e prima dată când primesc un cadou de la un prieten, după cea din Formula 1. Am căutat o Dacie originală. Asta e din 1973, vă dați seama cum este, și o apreciez extraordinar de mult. Îmi e prieten de foarte, foarte mulți ani de zile. A fost și șeful meu (n.r. – șef în cadrul companiei lui), de altfel, domnul Merica. I-am mulțumit mult și da, vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi”, a declarat Ion Țiriac.

Cine este Radu Merica

Absolvent al Facultății de Chimie și Fizică din Iași, Radu Merica a plecat în Germania la finalul anilor ’90 pentru a studia doctoratul, cu o bursă pe care a primit-o din partea unei universități din Munchen. Ulterior s-a angajat la Mercedes pe funcția de inginer, iar mai apoi a trecut și pe la compania rivală, BMW.

În 2001, Radu Merica a revenit în România și a ajuns să lucreze sub comanda lui Ion Țiriac. Însă, nu oricum, ci pe funcția de Director General, CEO, al întregului Grup Țiriac.

