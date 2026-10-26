Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Care sunt prioritățile României în domeniul energiei? Ce oportunități de finanțare deschide Bugetul UE 2028-2034

Viitorul buget european 2028–2034 va influența finanțarea proiectelor energetice de care România are nevoie pentru a-și consolida securitatea aprovizionării și competitivitatea economică. Care este viitorul Fondului pentru Modernizare și cum stabilim prioritățile naționale de investiții? Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, va detalia aceste subiecte marți, 27 octombrie, la conferința „EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 – ediția a III-a. Rolul țărilor din CEE și al României în strategia industrială a UE”.

La puțin timp după preluarea mandatului, Chisăliță a declarat și-a propus să urmărească, prioritar – ca direcții strategice – creșterea capacităților de producție, accelerarea investițiilor și de dezvoltarea capacităților de stocare.

Cum se schimbă strategia de accesare a banilor europeni pentru Energie

În sesiunea dedicată inițiativelor europene în energie și oportunităților de finanțare a proiectelor energetice, noul ministru al Energiei va intra în dezbatere legată de viitorul sistemului energetic românesc: ce investiții trebuie prioritizate și cum pot fi valorificate instrumentele europene disponibile.

Obiectivele axate pe creșterea capacităților de producție, accelerarea investițiilor și dezvoltarea stocării se leagă direct de modul în care România finanțările transformă disponibile într-un sistem energetic mai sigur și capabil să susțină economia.

„În același timp, trebuie să privim și pe termen lung. Avem nevoie de creșterea capacităților de producere a energiei, de accelerarea investițiilor și de dezvoltarea unui mix energetic echilibrat, susținut de soluții diversificate de stocare”, este unul dintre primele sale mesaje după preluarea mandatului la Ministerul Energiei.

Anterior, el a precizat că soluțiile analizate nu se limitează la baterii, ci vizează dezvoltarea unui mix de tehnologii care să permită stocarea energiei prin mai multe metode.

Oportunitățile oferite de Fondul pentru Modernizare

Dumitru Chisăliță, fondatorul Asociației Energia Inteligentă, fost director și președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz, a pledat – înainte de învestire – pentru dezvoltarea regenerabilelor în paralel cu rețelele și capacitățile de stocare și a atras atenția asupra necesității de a adapta infrastructura energetică la riscurile climatice.

Aceste priorități se intersectează cu oportunitățile oferite de Fondul pentru Modernizare și cu întrebarea centrală a dezbaterii: cum poate România să transforme finanțările europene în capacități energetice sigure, flexibile și suficiente pentru nevoile economiei?

Dezbaterea EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 are loc în contextul în care România intră în etapa de pregătire a viitorului cadru financiar european cu o anvelopă propusă de aproximativ 60,2 miliarde de euro pentru perioada 2028–2034.

De la strategia Guvernului la prioritățile economiei

Pe 27 octombrie, Gândul aduce în dialog miniștri, autorități de reglementare și lideri din mediul de business la aceeași masă în etapa de negociere a bugetului UE 2028–2034. Dezbaterea vizează alegerea priorităților, corelarea investițiilor cu resursele naționale și capacitatea de a transforma proiectele în rezultate economice concrete. Gândul aduce aceste decizii în dialog într-un moment în care se conturează direcția investițiilor care vor influența economia României în următorii șapte ani.

La Euro Industry Summit 2026 participă reprezentanți de la vârful administrației publice, decidenți din ministerele care gestionează investițiile europene și principalele sectoare economice, conducerea unor autorități de reglementare și instituții strategice, alături de lideri din mediul de afaceri. Printre speakerii anunțați se numără, alături de Mihai Ghigiu și Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, și Cristian Bușoi, fost secretar de stat și fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European.

Digitalizare, investiții în infrastructură, agricultură și mediu

La secțiunea dedicată digitalizării participă Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Valeriu Ștefan Zgonea, președintele ANCOM și fost președinte al Camerei Deputaților, și Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Pe tema investițiilor în infrastructură vor vorbi Ciprian Șerban, deputat și fost ministru al Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, și Cristian Andrei, director de siguranță în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Sesiunea dedicată agriculturii și mediului îi va reuni pe Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mihaila Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Fechet, deputat și fost ministru al Mediului, Constantin Bîrcă, director general adjunct al APIA, Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, și un reprezentant al companiei Carmistin. Conferința va fi moderată de Bogdan Pavel, senior jurnalist Gândul.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a are loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și este susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar și Tecnic, ALRO.