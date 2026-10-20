Tehnologia care crește cu 20% autonomia mașinilor electrice iarna, dezvoltată de inginerii români. Proiectul, selectat pentru finanțare din Fondul european pentru inovație

România intră în elita europeană a inovației în tehnologii industriale cu emisii reduse, prin două proiecte care vor primi finanțare pentru a dezvolta soluții pentru materiale de construcții și autonomia mașinilor electrice. Comisia Europeană a selectat 77 de proiecte din 23 de țări, care vor beneficia de 3,4 miliarde de euro din Fondul pentru inovare.

Cele două proiecte cu participare românească au fost selectate în cadrul unei competiții europene la care au fost depuse 358 de proiecte, cu solicitări de finanțare de 17,5 miliarde de euro.

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Inginerii români vor să crească autonomia mașinilor electrice pe timp de iarnă

Proiectul TERRA-Q va construi în România o instalație industrială pentru producția de plăci minerale circulare, cu emisii reduse de carbon, care să înlocuiască procesul convențional de ardere a ceramicii, la temperaturi de 1.200–1.400 °C.

Inovația tehnică centrală constă într-un model integrat de producție, complet electrificat și circular, care presupune reutilizarea unei ponderi ridicate de materiale minerale și materii prime secundare, eliminând etapa de ardere în cuptor, se arată în descrierea proiectului.

FLOW4EVE, cu dezvoltatori din România și Ungaria, promite industrializarea unui sistem central de mobilitate bazat pe o pompă de căldură, care îmbunătățește performanța bateriei și susține aplicații de stocare a energiei. de iarnă a vehiculelor electrice cu baterie și ar permite adaptarea mai eficientă a capacității bateriei la o gamă mai largă de temperaturi.

Banii din certificatele de carbon, realocați pentru inovația în tehnologii industriale și decarbonizare

Fondul pentru inovare, de aproximativ 40 miliarde de euro, este unul dintre principalele instrumente prin care UE finanțează tehnologii de reducere a emisiilor. Alimentat din veniturile obținute prin licitarea certificatelor de emisii din sistemul european EU ETS, fondul sprijină dezvoltarea și introducerea pe piață a unor proiecte pilot cu potențial de scalare.

Cele 77 de proiecte care vor fi finanțate în această etapă vizează industriile mari consumatoare de energie, energia din surse regenerabile și stocarea inovatoare a energiei, producția de tehnologii curate, prelucrarea și reciclarea materiilor prime critice. De asemenea, UE investește în combustibilii avansați și gestionarea industrială a carbonului.

UE finanțează proiecte pilot pentru lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice

Pentru prima dată, lista include un mic proiect de reactor nuclear modular și un proiect de captare și stocare directă a carbonului din aer (DACCS). Toate acestea includ, de asemenea, 6 proiecte privind materiile prime critice (CRM), care vor contribui la prioritățile de politică ale Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA) și ale Planului de acțiune RESourceEU, stimulând lanțurile de aprovizionare pentru aplicații tehnologice curate, inclusiv magneții permanenți și bateriile din pământuri rare.

Comisia estimează că cele 77 de proiecte ar putea reduce, însumat, echivalentul a aproximativ 290 de milioane de tone de emisii în primul deceniu de operațiuni. Aceasta corespunde unei reduceri aproximative de o tonă de CO2 pe secundă timp de un deceniu.

Peste 1,5 miliarde de euro pentru aplicații în industria chimică, producția de fier și oțel și aviație

Cea mai mare sumă solicitată, de aproximativ 1,58 miliarde de euro, revine celor 12 proiecte de mare anvergură, care vizează domenii precum combustibilii decarbonizați avansați, gestionarea carbonului industrial, industria chimică, producția de fier și oțel și aviația. Alte 17 proiecte de anvergură medie au solicitat aproximativ 458 de milioane de euro, pentru investiții în sectoare precum rafinarea, transportul maritim, stocarea energiei, sticla, materialele ceramice și de construcții, cimentul, bioenergia și hidrogenul.

În categoria proiectelor de mică anvergură au fost selectate 20 de inițiative, care au solicitat aproximativ 124 de milioane de euro. Acestea acoperă domenii precum reciclarea materiilor prime critice, industria celulozei și hârtiei, energia oceanică, clădirile, industria chimică și combustibilii alternativi avansați.

Pentru fabricarea tehnologiilor curate au fost selectate 12 proiecte, cu solicitări de finanțare de aproape 895 de milioane de euro. Investițiile vizează producția de componente și echipamente precum pompe de căldură, panouri solare, electrolizoare și baterii pentru vehicule electrice, precum și o instalație de producție a magneților din pământuri rare.

Alte 16 proiecte-pilot au solicitat aproximativ 394 de milioane de euro. Acestea vizează domenii precum aviația, energia eoliană și oceanică, transportul maritim, energia nucleară, captarea directă a dioxidului de carbon din atmosferă și stocarea acestuia, hidrogenul, industria chimică și rafinăriile.

O nouă rundă de cereri de finanțare din Fondul de inovare, în decembrie 2026

Acordurile de grant vor fi discutate și semnate cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). În această etapă, Comisia și promotorii de proiecte vor finaliza contractul de finanțare, confirmând bugetul, calendarul, rezultatele tehnice și financiare și responsabilitățile juridice, anunță CE în comunicat. Rezultatele acestui proces vor fi anunțate în primul trimestru al anului 2027.

Comisia se pregătește să lanseze următoarea rundă de cereri de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare la începutul lunii decembrie 2026. Aceasta va include un subiect legat de producția de tehnologii curate în valoare de 1 miliard EUR, pentru a sprijini reducerea riscurilor lanțurilor de aprovizionare, în conformitate cu Planul de acțiune RESourceEU.