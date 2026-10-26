Godină anunță că îi face o nouă plângere penală lui Dan Tanasă. De ce îl acuză acum pe deputatul trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare

Fostul polițist brașovean, Marian Godină, a declarat luni că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul parlamentarului Dan Tănasă pentru purtare abuzivă. El ridică și problema imunității parlamentare, după ce deputatul AUR a susținut, în dosarul anterior, că postările sale reprezintă opinii politice exprimate în exercitarea mandatului.

Dan Tanasă, trimis în judecată săptămâna trecută pentru incitare la violență, ură sau discriminare, este vizat de o nouă sesizare penală formulată de fostul polițist brașovean Marian Godină. Acesta a anunțat luni că a sesizat Parchetul General pentru a verifica dacă o serie de comentarii jignitoare adresate de parlamentar unor cetățeni pe Facebook ar putea constitui infracțiunea de purtare abuzivă.

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Marian Godină, nouă plângere penală pentru Dan Tănasă

„«Mâncător de muci», «Dorele, tu eşti bah?», «Cristi, iar ai pus mâna pe punga de diluant?», «nu mai abuza de banane şi muci că ai început să behăi. Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba, vai de capul tău», «la tine ştiu că o reglezi din muci şi banane», «aplauzi ca foca», «de la banane ai început să behăi». Ce aţi citit sunt câteva dintre replicile cu care răspunde deputatul Dan Tănasă cetăţenilor români în comentarii”, transmite Marian Godină într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul polițist aminteşte că Dan Tănasă a fost trimis în judecată pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, în urma unei postări pe Facebook în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

„Acum, deputatul Dan Tanasă a invocat imunitatea parlamentară, susţinând că postarea sa reprezenta o opinie politică exprimată în exercitarea mandatului. Ar fi interesant totuşi să ne răspundă dl deputat de ce a şters acea postare dacă e opinia lui politică. El îşi şterge propriile opinii, mai ales când se laudă că el luptă prin acele opinii pentru România? Mai mult, omul a explicat că el nu este parlamentar doar de la ora 8 la ora 16, ci că îşi exercită mandatul permanent. Ei bine, domnule deputat, tocmai această explicaţie a dumneavoastră mi-a atras atenţia. Pentru că am observat că aveţi obiceiul să le răspundeţi cetăţenilor pe Facebook cu tot felul de jigniri.

Unuia îi spuneţi «mâncător de muci», pe altul îl întrebaţi dacă a pus mâna pe punga de diluant, altuia îi spuneţi că a început să behăie, iar pe altul îl comparaţi cu o focă. Şi nu sunt afirmaţii inventate de mine. Sunt comentarii publice, scrise de pe contul dumneavoastră verificat, pe care le-am salvat”, spune el.

Godină arată că, potrivit articolului 296 alin. (1) din Codul penal, „întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”, infracţiunea fiind cea de „purtare abuzivă”.

„Pentru asta trebuie îndeplinite anumite condiţii, una dintre ele fiind ca fapta să fie săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Dar aici intervine tocmai argumentul dumneavoastră. Dacă susţineţi că activitatea de pe Facebook reprezintă exercitarea mandatului parlamentar şi că sunteţi parlamentar 24 de ore din 24, atunci apare o întrebare cât se poate de legitimă: Când îi faceţi pe cetăţeni mâncători de muci, îi întrebaţi dacă au inhalat diluant sau le spuneţi că behăie, vă aflaţi tot în exercitarea mandatului parlamentar? Sau atunci sunteţi un simplu cetăţean care îşi petrece timpul liber pe Facebook? Mai interesant este că, într-unul dintre comentariile jignitoare, chiar dumneavoastră scrieţi: «Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba». Păi, tocmai despre asta este vorba!”, mai spune fostul polițist brașovean.

El susține că există „suficiente elemente” pentru a solicita organelor judiciare să analizeze această situaţie, motiv pentru care spune că luni a făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care a prezentat comentariile respective şi a solicitat să se stabilească dacă „sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă”.

„Mai departe este treaba procurorilor şi, eventual, a instanţelor de judecată. Dar cred că este important să lămurim un lucru: calitatea de parlamentar nu poate fi invocată selectiv, după cum îi convine celui care o deţine. Şi, cine ştie, poate că în urma acestui demers vom afla şi noi unde se termină activitatea parlamentară a domnului Tanasă şi unde începe timpul liber în care îi face pe cetăţeni mâncători de muci”, mai precizează Godină.

Dan Tanasă, întrebat de banii împrumutați

Fostul polițist subliniază că din declaraţia de avere publică a lui Tănasă rezultă că în 2024 a fost împrumutat de trei persoane fizice cu sumele de 840.000 lei, 77.500 lei, respectiv 24.500 lei, toate cu scadenţa în 2025.

„Adică un total de 942.000 de lei, adică peste 180 de mii de euro. Aţi reuşit, domnule Tanasă, să înapoiaţi banii într-un an? Dacă da, cum? De unde? Că într-un an câştigaţi aprox. 139.000 de lei, conform aceleiaşi declaraţii. Poate ne explicaţi cum înapoiaţi 942 de mii de lei într-un an, când câştigaţi 139 de mii pe an. Şi eventual ne ziceţi cine şi de ce vă împrumută cu atâta bănet. Că oamenii care vă aplaudă nu au văzut în viaţa lor atâta bănet şi nici măcar banca nu le dă atâţia bani”, mai arată Godină.

Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă

În 22 octombrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare după ce a îndemnat la refuzarea comenzilor dacă acestea nu sunt livrate de un român, afirmând că europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi şi că el nu doreşte o situaţie similară în România.

Doi dintre martorii anchetatorilor parchetului instanței supreme în dosarul de incitare la ură sau discriminare a deputatului AUR Dan Tanasă sunt președintele Partidului Național Țărănesc Maniu – Mihalache, filiala Cluj și fostul polițist Marian Godină, ambii arătând procurorilor că mesajele politicianului referitor la muncitorii străini din România au creat o stare de neliniște și pot fi considerate extrem de periculoase „întrucât pericolul extremismului este foarte ridicat”. (Mai multe detalii AICI)