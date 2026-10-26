Luca Niculescu merge mâine la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca premier. Ce se află pe agenda prim-ministrului

Premierul României, Luca Niculescu, va efectua marți, 27 octombrie, prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului, în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu omologul său, Vasile Tofan, cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit programului oficial, vizita va include discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc, o întrevedere cu Mitropolitul Basarabiei, IPS Antonie, precum și o vizită la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Vulcănești-Chișinău.

Programul premierului începe la ora 10:00, cu o întâlnire de lucru cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. Ulterior, la ora 10:45, Luca Niculescu se va întâlni cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La ora 11:50, șeful Guvernului va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova, iar la ora 12:30 este programată o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova.

Întâlnire cu premierul Republicii Moldova și conferință comună de presă

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău, unde va avea loc ceremonia oficială de primire cu gardă de onoare.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tête-à-tête, la ora 14:30, urmată de fotografia oficială și de discuțiile în plen ale celor două delegații. La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

Vizită la proiectul energetic Vulcănești-Chișinău și întâlniri cu Maia Sandu și Igor Grosu

Agenda premierului român continuă la ora 16:15, cu o vizită, alături de omologul său moldovean, la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Vulcănești-Chișinău, în suburbia Brăila a municipiului Chișinău.

La ora 17:00, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției, iar de la ora 18:00 este programată întâlnirea cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. La finalul întrevederii cu Igor Grosu, premierul României va semna în Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii Moldova.