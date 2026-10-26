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PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului

PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului
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Grupurile parlamentare PNL și USR din Camera Deputaților au depus o nouă cerere pentru înființarea comisiei de anchetă „Mykonos-Nordis”, care ar urma să investigheze zborurile Nordis, precum și deplasările de lux mai recente către Mykonos și Nisa ale unor politicieni, judecători și oameni de afaceri. Potrivit celor două formațiuni, conducerea PSD a Camerei Deputaților trebuie să supună solicitarea votului plenului.

USR și PNL au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”

PNL și USR susțin că, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă se face printr-o hotărâre adoptată de plen, iar Biroul Permanent nu poate bloca un astfel de demers.

„Cer PSD să respecte Regulamentul Camerei Deputaților și să supună votului plenului cererea noastră! Oricât de mult ar vrea ministrul PSD Manole și alți domni care au zburat spre destinații de lux pe banii păgubiților Nordis sau pe banii antreprenorilor cinstiți să fie îngropat subiectul zborurilor Mykonos-Nordis, USR nu va accepta acest lucru.

Ca să blocheze prima noastră solicitare, au comis abuz după abuz, atât în Biroul Permanent, cât și în plen. Între timp, pentru serviciile aduse PSD, doamna Intotero a primit încă o funcție de ministru. Noi nu renunțăm însă.

Socialismul de caviar al PSD dă pe afară din cutiile de pantofi și din portbagaje, dar cetățenii au dreptul să afle adevărul”, declară Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților.

Cele două partide arată că Biroul Permanent are rolul de a distribui deputaților proiectul de hotărâre, în vederea dezbaterii și votului în plenul Camerei Deputaților.

Comisia parlamentară de anchetă ar trebui să stabilească împrejurările în care au fost organizate și desfășurate aceste deplasări private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis. În plus, comisia ar trebui să identifice participanții și calitatea acestora, publică sau privată, precum și pe organizatori, susțin USR și PNL.

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