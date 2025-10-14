Prima pagină » Evenimente » VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine

14 oct. 2025, 17:09, Evenimente
Galerie Foto 25

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva atinge astăzi punctul culminant, odată cu oficierea slujbei religioase de către Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe scena special amenajată pe bulevardul Ştefan cel Mare din Iaşi, în prezența a câtorva zeci de mii de persoane venite în pelerinaj din țară și străinătate. În cele 6 zile de pelerinaj, peste 170.000 de credincioși s-au închinat la racla celei mai iubite sfinte a românilor.

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge astăzi, 14 octombrie, la momentul central al sărbătorii religioase, când Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei și un sobor de înalți ierarhi oficiază slujba de pe scena amenajată pe un altar special amenajat la limita dintre Catedrala Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași și pietonalul Ștefan cel Mare, scrie presa locală.

Peste 30.000 de pelerini au participat la Liturghia de Sfânta Parascheva

Pelerinajul de la Iaşi continuă pe tot parcursul zilei de marţi, iar peste 18.000 de credincioşi se află încă la rând pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

La slujba liturgică sunt prezenți și IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, ÎPS Ioanichie, Mitropolit de Muntenegru și Litoral, ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Anastas, mitropolit de Korca, pe scenă fiind și mitropoliții celorlalte mitropolii din România, precum și ÎPS Atanasie, arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord, PS Qais, episcop de Erzurum, PS Antonie, episcop de Bălți, PS Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, PS Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord.

„Sfânta Parascheva a demonstrat că urmarea lui Hristos este calea adevăratei vieți. Iar Sfântul Grigorie Palama a explicat că această viață nu este o realizare morală, ci un dar al harului dumneziesc. Cine se leapădă de sine și se deschide luminii, acela ‘vede împărăția lui Dumnezeu venind cu putere’. Astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne învețe răbdarea nevoinței, a jertfei și bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruință să ne lumineze mintea, pentru a înțelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu și activ în Biserică. Să ne luăm, așadar, fiecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că însuși Hristos merge înaintea noastră. Și când omul îl urmează pe Domnul, deși este Cruce, ea devine lumină, și atunci, așa cum spune Sfântul Palama, omul devine «Dumnezeu prin har»”, a afirmat IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, în cuvântarea sa.

De asemenea, la Slujba liturgică de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, pe o scenă special amenajată, sunt prezenți reprezentanți ai autorităților locale, politicieni, consilieri și secretari de stat.

În jur de 144.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei, în cele 6 zile de la începerea manifestărilor

Aproape 20.000 de oameni aşteptau la rând, luni seară, să se închine la racla cu moaştele Sfintei, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Până în prezent, de la începerea pelerinajului, au trecut pe la racla cu moaşte aproximativ 144.000 de credincioşi.

În ultimii ani, pelerinajul s-a extins considerabil – începe în jurul datei de 8 octombrie și se sfârșește pe 15 octombrie. În egală măsură, pelerinii care au venit la Mitropolia Moldovei și Bucovinei au avut ocazia să se închine și la Sfântul Grigorie Palama, ale cărui moaște au fost aduse, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, de o delegație din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

De miercuri dimineață până acum, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini

În noaptea de luni spre marți, peste 20.000 de oameni au stat la rând pentru a ajunge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Observator News.

Conform organizatorilor, marți, la ora 10:00, pelerinii sosiți la Iași formau un rând de câțiva kilometri, așteptând să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

De la începutul pelerinajului, de miercuri dimineață și până acum, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini. În Curtea Mitropoliei se află acum peste 4.000 de persoane, în timp ce pe pietonalul și străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane alte zeci de mii de persoane ascultă slujba liturgică.

Pentru credincioșii care nu au putut să ocupe un loc în apropierea scenei unde preoții oficiază slujba liturgică, pe străzile limitrofe sunt amplasate 6 ecrane panoramice.

Ierarhii care slujesc la Sfânta Liturghie

Potrivit Ziaruldeiasi.ro, slujna de Hram este oficială de un sobor impresionant de preoți, veniți inclusiv din străinătate, după cum urmează:

  • Înaltpreasfinţitul Părinte Filotheos, Mitropolit de Tesalonic
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Ioanichie, Arhiepiscop de Cetinie şi Mitropolit de Muntenegru şi Litoral
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Anastas, Mitropolit de Korca
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
  • Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
  • Înatpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
  • Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum
  • Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor

Foto: Doxologia.ro

  1. Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
  2. Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți
  3. Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud
  4. Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei
  5. Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
  6. Preasfinţitul Părinte Benedict,Episcopul Sălajului
  7. Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei
  8. Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix
  9. Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
  10. Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei şi Islandei
  11. Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
  12. Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
  13. Preasfinţitul Părinte Damaschin dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
  14. Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
  15. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
  16. Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei

Cine a fost Cuvioasa Parascheva

Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, datează încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu.

Cunoscută și ca Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat (astăzi Capul Kaliacra) din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaștele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, în secolul al XVI-lea fiind duse la Constantinopol.

Tradiții și superstiții de Sfanta Parascheva

Tradiții și superstiții de Sfanta Parascheva

În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a adus la Iași Moaștele Sfintei Parascheva, așezându-le în biserica Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”. De atunci, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei și a celor năpăstuiți. Află ce semnifică sărbătoarea cu cruce roșie din 14 octombrie.

Miracolul descoperirii trupului Cuvioasei

Descoperirea trupului Sfintei Parascheva a fost considerată de creștini un adevărat miracol. Potrivit Doxologia.ro, „Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost îngropată ca o străină, nimeni neştiind cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era acea străină.

Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând, deci, o groapă, «aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă».”

Obiceiuri care aduc noroc în ziua Sfintei Parascheva

Rugăciunea sinceră în fața icoanei sau a moaștelor Sfintei Parascheva este considerată puternică și poate aduce împlinirea dorințelor. De asemenea, milostenia făcută din suflet, fără a aștepta o răsplată, aduce binecuvântare și noroc.

Împăcarea cu cei cu care ai fost în conflict este un gest care deschide drumuri bune și închide cercuri negative.

Obiceiuri care aduc ghinion în ziua Sfintei Parascheva

Ignorarea zilei sfinte, munca fizică sau lipsa respectului față de tradiții sunt considerate semne de nepăsare care pot aduce ghinion. Femeile care spală sau cos în această zi se crede că pot avea dureri de ochi sau de cap, iar certurile și vorbele grele pot tulbura echilibrul spiritual și pot aduce necazuri în familie.

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva

Cea mai cunoscută rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva este o invocație profundă de iertare, protecție și vindecare, rostita cu credință mai ales în ziua prăznuirii ei. Această rugăciune aduce alinare în momente de suferință și necaz și este mai puternică atunci când este rostită în fața icoanei sau a moaștelor sfintei de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Textul rugăciunii:

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii… Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor… Dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”

