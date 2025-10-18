Prima pagină » Știri » Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală

Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală

Cristina Corpaci
18 oct. 2025, 18:14, Știri
Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală
Galerie Foto 4

Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, o investiţie majoră pe care o pregăteşte în perioada următoare.

Alexandru Rogobete a participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., la o întâlnire şi o discuţie oficială cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, alături de ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.

”Discuţiile din sectorul sănătăţii s-au axat pe continuarea reformelor şi a procesului de reaşezare a serviciilor medicale, în special pe modul în care sunt decontate serviciile către unităţile sanitare, pe digitalizarea sistemului medical şi pe accelerarea investiţiilor în infrastructură, pentru ca pacienţii să beneficieze de condiţii moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generaţie”, arată Robogete.

Ministrul Sănătăţii a punctat importanţa şi necesitatea parteneriatelor publice-private, atât pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, cât şi pentru zona de digitalizare şi reformă, ca instrumente care pot accelera implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice.

”Am discutat, totodată, despre extinderea capacităţii de răspuns a României, atât prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât şi prin integrarea tehnologiei în siguranţa pacientului – un pas esenţial pentru o medicină eficientă şi sigură”, a mai precizat ministrul.

 

Alexandru Rogobete a mai spus că o parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care: Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an; Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor; Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor.

”Totodată, am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Bucureşti, o investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare. Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială şi Statele Unite ale Americii este unul strategic şi esenţial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate. Încrederea ne face bine, mai ales atunci când putem pune pe masa partenerilor noştri proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici şi acum”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Citește și

REACȚIE Radu Miruță, după raportul Corpului de Control al premierului: Salrom și-a bătut joc de banii și resursele românilor
19:08
Radu Miruță, după raportul Corpului de Control al premierului: Salrom și-a bătut joc de banii și resursele românilor
POLITICĂ Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la LICITAȚIE pentru închiriere
17:51
Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la LICITAȚIE pentru închiriere
DRAMĂ Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
17:29
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
EVENIMENT Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
16:38
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
15:32
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
EXCLUSIV IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
14:56
IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Energia solară din oglinzi orbitale revoluționează sectorul energetic și îi îngrijorează pe astronomi
HOROSCOP Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități
19:24
Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități
EXTERNE Cum va zbura Putin spre Budapesta? Trebuie să OCOLEASCĂ mii de kilometri pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump
18:57
Cum va zbura Putin spre Budapesta? Trebuie să OCOLEASCĂ mii de kilometri pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump
BREAKING NEWS E oficial! „Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis. Ce prevede HOTARAREA publicată în exclusivitate de Gândul
18:55
E oficial! „Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis. Ce prevede HOTARAREA publicată în exclusivitate de Gândul
ACTUALITATE Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la aniversarea a 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Suntem ca frații”
18:46
Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la aniversarea a 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Suntem ca frații”
SPORT Ovidiu Ioan Sabău DEMISIONEAZĂ din nou! FC Botoșani, lider detașat în Superliga de fotbal
18:44
Ovidiu Ioan Sabău DEMISIONEAZĂ din nou! FC Botoșani, lider detașat în Superliga de fotbal
EXTERNE DERAPAJ la Casa Albă. Răspunsul dat de oficiali după ce au fost întrebați de ce Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta: „Mama ta…”
18:27
DERAPAJ la Casa Albă. Răspunsul dat de oficiali după ce au fost întrebați de ce Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta: „Mama ta…”