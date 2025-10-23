Prima pagină » Actualitate » Rogobete, la Romanian Healthcare Awards 2025: „Cât voi fi la Ministerul Sǎnǎtǎții, voi și ideile voastre o să fie mereu ascultate”

23 oct. 2025
sursa foto: Facebook Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete a fost la Romanian Healthcare Awards 2025. El l-a lăudat în mod public pe Dr. Răzvan Couți, care a obținut distincția de Medicul Anului”, cadrul Romanian Healthcare Awards 2025. Acesta spune că medicul îi este prieten și coleg, dar și omul care l-a determinat să înființeze Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică.

Dr. Răzvan Couți – „Medicul Anuluiîn cadrul Romanian Healthcare Awards 2025

O recunoaștere binemeritată pentru dedicare, viziune și contribuția sa la dezvoltarea unui sistem medical performant, modern și profund uman.

Pentru mine, Răzvan nu este doar un coleg excepțional. Este prietenul și consilierul meu onorific, omul care m-a determinat înființǎm Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică.

Entuziasmul lui, pasiunea și dedicarea pentru dezvoltarea sistemului m-au făcut zic din primele 5 minute: „Da, se poate!”

Sunt mândru de tine, Răzvan, și de spiritul echipei pe care îl ai. De mult nu am mai fost atât de emoționat și de mult nu am mai fost atât de mândru. Ești parte din viitorul sănătății din România, tu și ceilalți mii și mii de medici de vârsta ta care vor schimba acest sistem în bine.

Vă sunt alături, sunt aproape”, a scris Robobete pe Facebook.

Rogobete a ținut să spună că atâta timp cât el va fi la Ministerul Sănătății, ideile acestor medici vor fi mereu ascultate, felicitând deopotrivă întreaga echipă a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.

Uneori mai greșesc, dar rog bazați pe mine.

Felicitări! Și da, SE POATE ORICE VREȚI VOI PENTRU A FACE BINE! 💙 Cât voi fi la Ministerul Sănătății,voi și ideile voastre pentru a face BINE sistemului o sa fie mereu ascultate!

👏🏻🔝 Felicitări din suflet întregii echipe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, pentru premiul obținut și pentru modul în care reprezentați, cu profesionalism și pasiune, medicina bistrițeană la nivel național.

🏥 Evenimentul a avut loc în cadrul ROHO – Romanian Hospital & Healthcare Convention, sub temaOamenii Sănătății”, dedicată vocației, curajului și dedicării celor care construiesc, zi de zi, viitorul sănătății din România.

💙 Suntem mândri de profesioniștii noștri care prin rezultate, empatie și inovație, arătând că excelența medicală se poate construi aici, acasă, în România”, a mai scris ministrul Sănătății.

