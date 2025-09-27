„Băiat de la țară”, din Jurilovca, Vasile Bold a părăsit România atunci când avea doar 18 ani, pentru o viață mai bună. A muncit, a strâns din dinți, a pus „ban pe ban”, iar cu 3 ani în urmă a revenit în țara de care îi fusese permanent dor. A vrut să investească în localitatea sa natală și a deschis o mică afacere de familie – o pensiune-restaurant cu 4 camere pe care să le închirieze turiștilor.

Acum, măsurile dure de austeritate luate de Guvernul Bolojan au transformat afacerea sa într-un „dans pe sârmă” cotidian, pentru că – în ciuda promisiunii că taxele nu vor fi mărite – totul se întâmplă exact pe dos, iar efectele sunt dezastruoase.

Fiecare zi se dovedește a fi o provocare dureroasă

„Gătesc, întâmpin și servesc oaspeții, încerc, toată ziua, să fac lucrurile să funcționeze cât mai bine. Muncesc, așa că mai și greșesc, repar dacă am stricat ceva și-i dau bătaie mai departe. Peștele îl luăm de la pescarii noștri, din Jurilovca sau Sălcioara, uneori mai ies și eu pe mare, la scrumbie mai ales”, spune Vasile Bold, căruia prieteni îi spun simplu, „Vasi”.

Exasperat de „menghina” măsurilor de austeritate și îngrijorat pentru viitorul afacerii sale de familie, Vasi a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj către premierul Ilie Bolojan, în care îi spune acestuia că nu s-a întors acasă pentru a fi „alungat” prin astfel de măsuri fiscale care vor pune pe butuci afacerile de familie din România.

„Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi. Nici nu vreau să plec iar, nici nu știu ce să le zic oamenilor ălora din Italia, unde am muncit ultima dată înainte să mă întorc. Mă certam cu ei când spuneau că românii sunt hoți. Și munceam și mai mult, să le arăt că suntem harnici și serioși. Nu pot să le spun că plec din România tocmai pentru că românii mei, guvernul meu, îmi fură toți banii”, a scris Vasile Bold.

„Dacă strângi lațul prea tare nu este bine”

În exclusivitate pentru Gândul, Vasile Bold a declarat că turiștii sunt din ce în ce mai puțini, că să „rupe” muncind de doi ani și jumătate, numai că situația este incertă, iar teama pentru ziua de mâine nu poate fi neglijată.

„Afacerea e ca un copil”, mai spune Vasile Bold, iar măsurile de austeritate fac, într-adevăr, să ajungă mai mulți bani la buget, numai că nu aceasta ar fi soluția.

„Nimeni nu ar vrea să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor către stat. Dar totul trebuie făcut în limita posibilităților (n.red. – cu referire la măsurile de austeritate), că – dacă strângi lațul prea tare – nu este bine.

Ar fi bine să fie o chestie constructivă, cu impozitarea pe salarii, pe muncă, totul ar trebui să fie făcut mai moderat. S-au închis fabricile, au fost dezmembrate, au fost vândute, nu sunt locuri de muncă…

Cu afacerea asta a mea, în mare parte mă rup eu, ca să zic așa. Eu am doi ani și jumătate de când am deschis, nu am lipsit din local decât maximum 13-14 zile în toată această perioadă.

Afacerea asta este ca un copil mic pe care îl ții permanent în brațe. Chiar dacă nu plânge, are o grămadă de probleme… Numai tu le vezi, dar și clienții…

Acum, cu toată impozitarea asta, apar probleme. E adevărat că se încasează mai mulți bani la buget, dar nu asta este soluția.

Bolojan spune că ar recăpăta încrederea electoratului dacă s-ar face mai multe investiții. Foarte bine, dar hai să le facem! Vedem ce putem face cu resursele care au mai rămas.

Turiștii sunt din ce în ce mai puțini, fiindcă rămân mai puțin bani pentru consum. Cineva care își organiza un sejur de o săpătămână, nu mai merge decât 3-4 zile maxim sau într-un weekend.

Nu știm ce se va întâmpla peste o lună, peste o săptămână… Este o situație de incertiudine, o teamă pentru ziua de mâine”, a declarat Vasile Bold, în exclusivitate pentru Gândul.

„TVA-ul era de 9% și s-au jurat că nu-l cresc. Acum e 11%, iar domnul premier a zis că nu e mulțumit”

Apăsat sub povara taxelor și a prețurilor din ce în ce mai mari, Vasile Bold are impresia că a ajuns, paradoxal, într-o cu totul altă țară, una în care conducătorii „au luat-o razna”.

„Mi-am spus că eu muncesc, noi muncim, ne vedem de treabă cum știm și cum putem, iar oamenii pe care-i alegem fac la fel. Își fac treaba pe care i-am trimis s-o facă în parlament, în guvern, la președinție.

Ne-au spus că se pricep, că-s buni și să avem încredere în ei. Ne-au spus să stăm liniștiți, cuminți, că nu ne cresc taxele, nu ne jupoaie. Noi muncim, ei muncesc și țara o va duce bine, toată lumea va fi mulțumită.

Când termin o zi de muncă, înainte să adorm, mă mai uit puțin la știri și mi se pare că visez urât. Că nu sunt acasă la mine, în România, unde politicienii s-au jurat că nu cresc taxe.

Am impresia că am ajuns, nu știu cum, în altă țară, unde ăia care conduc au luat-o razna. Au mărit taxele ieri, ca să fie bine azi. Dar azi ne spun că nu le-au mărit destul, așa că trebuie să le mărească iar, mâine.

Pentru noi, ăștia care avem restaurante, pensiuni, TVA-ul era de 9% și s-au jurat că nu-l cresc. Acum e 11%, iar domnul premier a zis că nu e mulțumit, că nu se strâng destui bani de la restaurante și hoteluri și pensiuni. Așa că poate crește iar TVA, la 21%. Da’ cine știe? Dacă nici 21% nu e destul?”, se întreabă Vasile Bold.

„Mă uit cum trec turiștii pe lângă noi, și flămânzi dar și fără să-și poată cumpăra măcar o hamsie”

Vasile Bold mai spune că nu a crescut prețurile la pensiune, numai că – spre deosebire de anul trecut – clienții sunt mai puțini. Și totul are punct de pornire „malaxorul” scumpirilor, iar premierul Ilie Bolojan pare a nu înțelege cum stau lucrurile, de fapt.

Tânărul antreprenor din Jurilovca anticipează că Bolojan va crește, din nou, taxele, pentru face „socoteli” și vede că „nu-i ajung banii”. Și astfel se va ajunge în faza în care turiștii nu-și vor mai cumpăra nici măcar o hamsie.

„Noi n-am crescut prețurile anul ăsta. Că și-așa s-au scumpit toate. Dar chiar și așa am avut mai puțini clienți decât anul trecut. Clienți mai puțini, încasări mai mici, bani mai puțini la buget, chiar dacă taxele sunt mai mari.

N-am eu școli înalte, dar așa merg lucrurile în lumea reală, asta pot să înțeleg foarte bine. Domnul premier nu poate.

Dacă face el socoteli și vede că nu-i ajung banii nici acum, și crește iar TVA-ul pentru restaurante și turism, cu încă 10%, eu ce fac? Cresc și eu prețurile cu 10% și după aia mă uit cum trec turiștii pe lângă noi, și flămânzi dar și fără să-și poată cumpăra măcar o hamsie?

A zis domnul premier că angajații de la stat pe care vrea să-i dea afară să se ducă la privați să muncească. Eu i-aș primi cu brațele deschise, că avem nevoie de ajutor. Dar cu ce să-i plătesc? Dacă nu-s clienți și nu-s încasări nu mai sunt nici bani de salarii și nici bani de taxe.

Iar dacă nu-s bani de taxe, guvernul nu strânge bani la buget, așa că mărește iar taxele. Parcă ceva nu se leagă, nu e în regulă”, a mai scris Vasile Bold pe pagina sa de Facebook, în mesajul adresat premierului Ilie Bolojan.

