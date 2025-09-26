Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU

După preluarea mandatului de președinte al României, vizitele efectuate de Nicușor Dan s-au aflat pe coordonate greu de înțeles. „Prioritățile” șefului statului au fost și rămân greu de descifrat, cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă complicată indusă de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Totuși, Nicușor Dan și-a asigurat mai multe zile de vacanță, atât pe plaiuri mioritice, cât și în Republica Moldova, și a reușit „performanța” incredibilă de a-i trata cu indiferență pe oamenii de la Broșteni – după ce apele dezlănțuite au făcut ravagii.

Mai mult, președintele României a „ratat” Adunarea Generală a ONU, care a început în data de 10 septembrie 2025.

Nicușor Dan nu a considerat oportun să meargă la:

Locuitorii loviți de furia apelor la Broșteni

Ziua Marinei

Reuniunea ONU

În schimb, Nicușor Dan a avut ale „priorități” în această perioadă:

A fost 3 ori în Republica Moldova – 10 iunie, 8 august (vizită privată), 31 august 2025

A participat la Festivalul Lupilor din Moldova, alături de Maia Sandu

A participat la Festivalul Zemii din Moldova, alături de Maia Sandu

A făcut drumeții pe munte

A vizitat mănăstirea Arsenie Boca, a fost la Roșia Montană în plimbare

A jucat la o nuntă în Tâncăbești

A petrecut câteva zile de concediu și la mare, la vila de protocol de la Neptun

Nicușor Dan, absent de la reuniunea ONU: „ Activitate de președinte”

Reuniunea ONU nu a fost plasată pe agenda lui Nicușor Dan, iar președintele României a declarat că era mai important să fie în țară, pentru ședințele coaliției, întrevederile cu investitorii străini și ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Într-un context internațional tensionat, președintele României a preferat să nu ia parte la dezbaterile de o importanță extrem ale ONU și a trimis-o în locul său pe Oana Țoiu, șefa de la Externe.

„Am considerat că e mai important să fiu în țară în perioada asta de 5-6 zile. Am făcut o ședință de coaliție. Am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România. Am avut o ședință CSAT. M-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise… Activitate de președinte”, a încercat Nicușor Dan să își explice decizia uluitoare.

Președintele României, dezinteresat de drama sinistraților de la Broșteni

Furia apelor a lăsat la Broșteni doar durere, lacrimi și disperare. Oamenilor le-a rămas doar resemnarea în fața imaginilor dramatice cu agoniseala de-o viață îngropată în noroaie și pusă la pământ în doar câteva minute. Sau, mai rău, șocul de a-i vedea pe cei dragi luați de ape sau găsiți morți departe de case, acolo unde i-a dus puhoiul.

Nicușor Dan, președintele României, s-a dovedit a fi insensibil în fața acestui dezastru și a dramei prin care au trecut locuitorii din Broșteni. Suferința oamenilor loviți de furia naturii nu la impresionat pe șeful statului, iar acesta, pur și simplu, a „preferat” o vizită în Republica Moldova, acolo unde – alături de Maia Sandu – a participat la un festival care avea loc la Orheiul Vechi.

Nicușor Dan, vizită neoficială în Moldova, în timp ce oamenii sufereau la Broșteni

În timp ce furia naturii a lăsat un dezastru la Broșteni, Nicușor Dan a făcut o vizită neoficială în Republica Moldova, la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi.

Președintele Nicușor Dan, îmbrăcat într-o cămașă albă, s-a fotografiat alături de Maia Sandu, într-o ținută lejeră, compusă din pantaloni și un tricou.

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

În urma acestei vizite la festival, mulți jurnaliști din Republica Moldova au titrat că evenimentul a fost unul în care președintele României și-a arătat susținerea pentru următoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc în data de 28 septembrie 2025.

„Nicușor Dan a rezolvat toate problemele economice ale României și a dat fuga la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova, unde a făcut baie de mulțime alături de președinta Maia Sandu. Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova”, a notat timpul.md.

Întrebat de jurnaliști ce l-a motivat să vină la eveniment de la Orheiul Vechi, Nicușor Dan a „argumentat” că este vorba despre un „festival de calitate”.

Nicușor Dan, 3 vizite în Modova, în doar 3 luni

Dacă Nicușor Dan nu a considerat oportun să meargă pentru a vorbi cu oamenii din Broșteni – și pentru a le promite sprijin după ce aceștia au fost loviți de furia naturii -, în schimb a făcut o pasiune pentru vizitele în Republica Moldova, pentru a se întâlni cu Maia Sandu.

La sfârșitul lunii august, Nicușor Dan și Maia Sandu s-au întâlnit cu ocazia Zilei Limbii Române și au participat la „Marea Dictare Națională”.

Nicușor Dan și Maia Sandu au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, iar Maia Sandu a venit cu un mesaj de întâmpinare pentru Nicușor Dan. „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău”, i-a transmis președintele Moldovei.

Aceasta a fost cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august.

Nu s-a dus la ONU, dar nu a ratat Festivalul Zemii din Moldova

Președintele României a considerat, la începutul lunii august, că ar fi oportună o vacanță în Republica Moldova, alături de familie.

„Am ales să fac vacanța în România și Republica Moldova ca să dau un mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea, nu numai în străinătate”, a declarat președintele în fața ziariștilor de peste Prut.

Nicușor Dan a mai declarat că – în timpul zilelor petrecute în Republica Moldova – va întreprinde „activități publice și private”, fără a oferi, însă, și alte amănunte, iar misterul a rămas neelucidat.

În această vacanță, președintele Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii de la Sipoteni, fiind însoțit, bineînțeles, de Maia Sandu.

Nicușor Dan la Roșia Montană și la nuntă!

Tot în luna august, Nicușor Dan a ajuns și la Roșia Montană. A fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru și de copii.

Președintele României a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că a avut parte de „o primire călduroasă” în Roșia Montană și a spus că rezervația UNESCO ar trebui valorificată pentru a dezvolta comunitatea locală și consideră că are potențialul de a atrage milioane de turiști.

În timp ce România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultima vreme, președintele Nicușor Dan a găsit timp pentru concediu și a luat parte la o nuntă în Tâncăbești.

Nicușor Dan și-a început ziua într-o atmosferă pioasă, la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, moment urmat, apoi, de o vizită la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele.

Ulterior, șeful statului a petrecut de zor la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești.

Nicușor Dan și-a făcut apariția la nuntă din Tâncăbești într-un costum bleumarin, care pare a fi „uniforma” de zi cu zi. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a optat pentru o rochie albastră.

Chiar dacă România trece printr-o periaodă de criză acută, Nicușor Dan a luat cu asalt ringul de dans, alături de fiul său de 3 ani, Antim, care a țopăit fericit pe scenă. Partenera președintelui s-a alăturat distracției și a dansat alături de familie, într-o horă, spre deliciul invitaților.

Drumețiile lui Nicușor Dan

În timpul aceluiași concediu prelungit, Nicușor Dan a avut timp și de drumeție. I-a invitat pe români să facă același lucru, în ciuda faptului că măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan a „lovit” adânc în bugetul tuturor familiilor din România.

Echipat într-o cămașă și pantaloni, plus un rucsac mare, Nicușor Dan s-a primbat pe munte și în păduri, alături de familia sa. Șeful statului – trecând cu nonșalanță pentru toate problemele cu care se confruntă România – s-a declarat încântat încântat de „locurile frumoase” din țara noastră și i-a invitat pe români să își petreacă vacanțele și în România.

Nicușor Dan, comandantul suprem al armatei, nu a participat nici la Ziua Marinei!

În data de 25 august 2025, Nicușor Dan – comandat suprem al Armatei României – nu a considerat „oportun” să fie prezent la festivitățile dedicate Zilei Marinei.

A transmis doar un mesaj, citit de consilierul pe probleme de apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu.

Nicușor Dan a transmis că „Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre”, dar a preferat să fie departe de sărbătoarea de suflet pe care a elogiat-o în discursul citit de altcineva.

Nicușor Dan nu a ratat nici vacanța la mare

După trei săptămâni petrecute pe cărări de munte, mănăstiri și prin galeriile de la Roșia Montană, Nicușor Dan a ajuns la concluzia că ar fi binevenite și câteva zile de vacanță pe litoral, alături de SPP-iști și de familie.

Familia prezidențială a stat la vila de protocol de la Neptun. Vila de la Neptun a fost construită la cererea familiei Ceaușescu, aici se muta întreaga familie, în timpul verii.

Ca o concluzie uluitoare, din 3 luni de mandat, Nicușor Dan a petrecut o lună în concediu.

