Nicolae Oprea
27 feb. 2026, 05:00, Actualitate
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
Doamna Elena, în vârstă de 66 de ani, este angajatul de la Metrorex care are cea mai mare vechime, iar joi a ieșit la pensie, după 46 de ani și 7 luni în cadrul companiei de metrou. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Elena nu a primit „nici măcar o șampanie” de la conducerea societății de transport. Colegii i-au dăruit însă un tort cu un mesaj foarte emoționant.

Joi au fost emoții foarte mari în subteran. A fost ultima zi de muncă pentru Elena B. (66 de ani), care este angajatul cu cea mai mare vechime la Metrorex.

Doamna Neli, cum îi spun apropiații, lucra în „subteran” din 1979. Acum îi este teamă că nu se poate adapta fără serviciul de o viață.

„După 46 de ani de muncă la metrou, Elena este acum puțin panicată. Îi este teamă că nu se va adapta la noua viață. Miercuri a fost o zi emoționantă, colegii, împreună cu Elena, au organizat un mic cocktail, și un tort. Din partea conducerii nu a primit nici măcar o șampanie. De o primă nici nu se pune problema, să nu se supere domnul Bolojan”, au declarat pentru Gândul surse din cadrul Metrorex.

Elena B. ocupa funcția de inspector de personal, fiind angajată încă de la începuturile metroului bucureștean.

Directoarea Mariana Miclăuș rămâne angajatul cu cea mai mare vechime la Metrorex

Potrivit surselor Gândul, după pensionarea Elenei, angajatul cu cea mai mare vechime rămâne Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, care lucrează în această companie din 1981.

Compania de metrou are aproximativ 4.800 de angajați, iar sindicaliștii au atras atenția în mai multe rânduri că există deficit de personal.

Mai mult, sindicaliștii spun că în subteran sunt condiții de muncă foarte grele.

„Din cauza condițiilor grele din subteran, majoritatea colegilor au probleme cardio-respiratorii, mai ales din cauza proastei ventilații. Sunt probleme de sănătate și din cauza iluminatului artificial, nu există lumină naturală. Sunt probleme mari cu oasele, din cauza faptului că zidurile produc radiații. Sunt și câmpuri electromagnetice. Undeva la 70% dintre colegi au probleme cardio-vasculare și de respirație”, declara recent, pentru Gândul, Marian Artimon, lider al sindicatului de la Metrorex.

