Prima pagină » Știri politice » SCHIMBAREA la față a PSD. Modificarea statutului: PSD se delimitează de „progresism”. Congresul are loc pe 7 noiembrie

🚨 SCHIMBAREA la față a PSD. Modificarea statutului: PSD se delimitează de „progresism”. Congresul are loc pe 7 noiembrie

13 oct. 2025, 12:30, Știri politice
SCHIMBAREA la față a PSD. Modificarea statutului: PSD se delimitează de „progresism”. Congresul are loc pe 7 noiembrie
Actualizări
18:40

Grindeanu: Am renunțat la ideea de partid progresist

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD a declarat că: „Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară.
Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”.
„Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, mai spune Grindeanu.
Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut:
„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.”
Grindeanu a mai adăugat că această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare! „PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România”, mai spune președintele interimar al PSD.
„Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a mai menționat Grindeanu la finalul postării pe Facebook.
18:07

Alexandru Rafila a confirmat că pe 7 noiembrie a fost stabilită data congresului PSD

 

„Principala decizie care a fost stabilirea datei congresului care este pe 7 noiembrie. Cu o zi înainte va fi un nou Comitet Politic Național. A fost stabilit mecanismul prin care se vor organiza alegerile noului președinte. S-a stabilit că în afară de președinte vor fi aleși noi 5 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali și alți 12 pe diverse domenii de activitate”, a declarat Rafila.

Fostul ministru al Sănătății a mai menționat că: „PSD reprezintă cea mai importantă componentă în actuala coaliție de guvernare și ne dorim să putem să contribuim la un program de guvernare care să răspundă tuturor cerințelor populației”.

PSD a decis modificarea statului partidului.

„Noi suntem un partid de centru-stânga, respectăm valorile naționale, valorile tradiționale, valorile religioase și cred că scoaterea acestei sintagme de progresism din definiția PSD este firească pentru că în timp de 25 de ani și termenul acesta a căptătat alte conotații”, a mai precizat Rafila, cu privire la modificarea statului partidului.

Deputatul PSD a mai menționat cu privire la noul statut că peste „3-4 săptămâni când va fi un nou CPN, când acest nou statut va fi adoptat putem să răspundem întrebărilor dvs, dar cred că toată lumea înțelege la ce se referă”.

16:52

CALENDARUL alegerilor interne în PSD

Doritorii pentru un post în conducerea PSD își pot face cunoscută intenția până pe 20 octombrie, termenul limită. Calendarul a fost votat în ședința CPN.

Apoi, ⁠până pe 4 noiembrie trebuie depusă lista cu numele din echipa de conducere propusă, împreună cu moțiunea candidatului.

⁠6 noiembrie este data în care o nouă ședință a CPN va stabili modificarea statutului, care va fi votată la Congres.

Iar congresul se va desfășura pe ⁠7 noiembrie, la Romexpo.

16:08

SURSE - PSD se leapădă de „progresism” și se atașează de valorile religioase

Prima schimbare în statutul partidului, înainte de Congres. Social-democrații discută despre modificarea ideologiei partidului. Astfel că, la art 8 din statut „stânga” devine centru-stânga, dispare noțiunea de „progresist” și apare termenul „religios”.

ARTICOLUL 8 – actual
(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare
(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.

16:00

SURSE - Grindeanu face echipă cu Claudiu Manda

Sorin Grindeanu își propune să-l aibă alături, mână dreaptă în conducerea partidului pe Claudiu Manda. Președintele interimar îl va propune pentru funcția de secretar general al partidului, spun surse politice.

Aceleași surse menționează că liderul interimar al PSD a fost surprins de decizia lui Titus Corlățean de a părăsi partidul și că intenționează să discute cu acesta.

15:57

Noua față a PSD, sub președinția lui Grindeanu

Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, are aproape asigurată șefia partidului.

Șeful PSD și-ar dori ca noua conducere să treacă de la un prim-vicepreședinte, cât este în prezent, la o structură cu patru prim-vicepreședinți, spun surse din interiorul PSD pentru Gândul.

Citește articolul AICI.

15:51

Liderii PSD din teritoriu se strâng la Vila Lac

Liderii social-democrați din toate colțurile țării au început să sosească la Vila Lac încă de la ora 15. În jurul orei 15:50 a sosit și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Rămas fără contracandidat la șefia partidului, Grindeanu va pune pe masa ședinței de astăzi noua echipă cu care va candida la Congresul PSD, care va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit surselor Gândul.

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit, luni, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții.

Până acum, bătălia are un singur candidat: Sorin Grindeanu, președintele interimar. Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, a anunțat că se retrage din cursă, luni dimineață, pentru că proiectul său „nu este posibil”.

PSD este singura formațiune politică fără o conducere aleasă. PNL și USR și-au ales echipele de conducere, după ce foștii președinți au demisionat, în urma rezultatelor alegerilor din 2024.

Sorin Grindeanu a convocat acest CPN încă de săptămâna trecută, pentru a stabili data alegerilor interne.

”În această toamnă (n.r. va fi organizat congresul). Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. (…) Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat Grindeanu, săptămâna trecută.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe

Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”
ACTUALITATE Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
19:08
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
EXTERNE Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
18:50
Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
18:41
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
ACTUALITATE Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
18:41
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
JUSTIȚIE Doliu în magistratură. Un procuror din ‘vechea gardă’ a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA
18:29
Doliu în magistratură. Un procuror din ‘vechea gardă’ a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA