18:07

„Principala decizie care a fost stabilirea datei congresului care este pe 7 noiembrie. Cu o zi înainte va fi un nou Comitet Politic Național. A fost stabilit mecanismul prin care se vor organiza alegerile noului președinte. S-a stabilit că în afară de președinte vor fi aleși noi 5 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali și alți 12 pe diverse domenii de activitate”, a declarat Rafila.

Fostul ministru al Sănătății a mai menționat că: „PSD reprezintă cea mai importantă componentă în actuala coaliție de guvernare și ne dorim să putem să contribuim la un program de guvernare care să răspundă tuturor cerințelor populației”.

PSD a decis modificarea statului partidului.

„Noi suntem un partid de centru-stânga, respectăm valorile naționale, valorile tradiționale, valorile religioase și cred că scoaterea acestei sintagme de progresism din definiția PSD este firească pentru că în timp de 25 de ani și termenul acesta a căptătat alte conotații”, a mai precizat Rafila, cu privire la modificarea statului partidului.

Deputatul PSD a mai menționat cu privire la noul statut că peste „3-4 săptămâni când va fi un nou CPN, când acest nou statut va fi adoptat putem să răspundem întrebărilor dvs, dar cred că toată lumea înțelege la ce se referă”.