Prima pagină » EXCLUSIV » Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”

Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”

17 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”

Sora lui Carmen Dan, reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu total evaluat la peste jumătate de milion de euro, ar fi obișnuit să-și umilească victimele atunci când își cereau banii înapoi. Reținută pentru 24 de ore, Simona Stan și-ar fi recunoscut toate faptele.

Simona Stan era în atenția autorităților încă din perioada în care sora ei, Carmen Dan, ocupa funcția de ministru al Administrației și Internelor (2017-2019). Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că încă de atunci Simona Stan se lăuda cu faptul că poate intermedia achiziționarea unor autoturisme de lux și locuințe aflate în patrimoniul OMV pentru niște sume mult sub prețul pieței. Și atunci, victimele erau persoane care lucrau în domeniul medical și aveau disponibile sume mari de bani.

Cu sora așezată în fotoliul de ministru al Internelor, înșelăciunile Simonei Stan au fost tolerate de autoritățile statului până în primăvara anului trecut, când o femeie de afaceri a reclamat la Secția 16 Poliție că a fost înșelată de Irina Teodorescu, o fostă avocată, și de Simona Stan, cu 8.000 de euro, suma ce reprezenta avansul pentru un presupus apartament.

S-au împăcat cu victimele

Cele două femei au fost ridicate de la Brașov, în baza unor mandate de aducere. După audieri, fosta avocată a fost pusă de anchetatori sub control judiciar, în timp ce pe numele surorii fostului ministru de Interne nu a fost luată nicio măsură.

La scurt timp după mediatizarea cazului, la Secția 16 Poliție s-ar fi prezentat alte persoane, majoritatea medici și reprezentanți ai mediului de afaceri. Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că aceștia pierduseră împreună aproximativ 1,5 milioane de euro.

Chiar dacă, inițial, persoanele înșelate au afirmat că nu vor renunța la plângeri, sursele citate au spus că, în cele din urmă, părțile s-au împăcat.

Înșelăciuni de 550.000 de euro

Simona Stan a ajuns din nou la Poliție joi dimineață, cât a fost ridicată de acasă și dusă pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2. Odată cu ea a fost adusă și Mariana Popa, o presupusă complice, care patronează un salon de înfrumusețare din Sectorul 2.

Conform anchetatorilor, sora fostei ministre de Interne ar fi acționat după aceeași rețetă. Mariana Popa racola oameni la salonul de înfrumusețare, din rândul clienților cu situație financiară bună, majoritatea medici stomatologi, cărora le spunea că știe o persoană care ocupă o funcție importantă în organigrama OMV Petrom sau Transpeco Logistic&Distribution care le poate facilita achiziționarea unor mașini și apartamente care aparțin acestor societăți. Pentru a nu pierde ocazia, care apare „o dată în viață”, aceste persoane trebuiau să achite repede contravaloarea bunurilor. În acest fel au înșelat șase persoane, dintre care cinci sunt stomatologi, cu o sumă totală de aproximativ 550.000 de euro.

Cristi Borcea și Carmen Dan, audiați de anchetatori

Surse apropiate anchetei au spus că după ce încasa sumele Simona Stan nu mai era de găsit, însă, dacă se întâmpla să răspundă la telefon vreuneia dintre victime devenea agresivă verbal. „Acum nu mai ești milionar?!”, i-ar fi spus femeia unuia dintre medicii care a rămas fără o sumă mare de bani. Totodată, aceasta le lăsa de înțeles că își vor banii înapoi pentru că „sunt săraci”.

În dosar apar și numele soțului Simonei Stan, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului, dar și numele lui Cristian Borcea, despre care sora lui Carmen Dan susținea că îi este prieten apropiat. Atât Carmen Dan cât și Cristian Borcea urmează să fie audiați în calitate de martori.

„Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face”, a declarat Cristi Borcea, pentru Gândul.

Citește și

EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
VIDEO EXCLUSIV Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
16:42
Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
EXCLUSIV Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
15:30
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
EXCLUSIV DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
13:16
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
România trece în curând la ora de iarnă. Ora 4:00 devine ora 3:00. De ce continuăm să schimbăm ceasurile, deși Europa a vrut să renunțe
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Obiceiul nociv la care să renunți pentru a preveni demența