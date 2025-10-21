Prima pagină » EXCLUSIV » Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu

Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu

Andrei Dumitrescu
21 oct. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu

Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi ai momentului a fost internat în stare gravă, la sfârșitul săptămânii trecute, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Marian Sîrbu, zis Box, conduce echipa care îl păzește pe manelistul Tzancă Uraganu, dar numele lui apare și în mai multe dosare deschise pentru fapte de mare violență.

Cunocut sub numele de Box, Marian Sîrbu s-a făcut remarcat în lumea interlopă undeva pe la începutul anilor 2000, când numele său era strâns legat de clanul Cămătarilor. Încă de atunci, Box era considerat unul dintre cei mai excentrici răufăcători din București. Cu o statură impunătoare, bărbatul ieșea în oraș însoțit de o maimuță, din specia macac, pe care o luat cu el inclusiv la plajă.

Unul dintre cele mai sângeroase incidente în care Marian Sârbu a fost unul dintre actorii principali s-a înregistrat în anul 2012, când a fost implicat într-un schimb de focuri soldat cu rănirea gravă a unui membru al grupării „Sportivilor”, la momentul respectiv aflată în conflict cu clanul Cămătarilor.

Ulterior, după o perioadă în care a stat în siajul lui Costel Corduneanu, Box și-a creat propriul lui grup, alături de fostul luptător Florin Șpac. Notorietatea fostului om de încredere al Cămătarilor l-a determinat pe faimosul manelist Andrei Velcu, zis Tzancă Uraganu, să-i angajeze pe amândoi ca și gărzi de corp.

Surse din mediul artistic au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că prezența lui Box la evenimentele la care Tzancă era angajat să cânte, l-ar fi ferit pe cântăreț de evenimente neplăcute.

Box, diagnosticat cu SarsCoV2

În noiembrie 2022, Marian Sîrbu a fost arestat preventiv în ceea ce procurorii DIICOT au numit generic dosarul cazinourilor „Las Vegas”. Conform anchetatorilor, acesta se afla în vârful uneia dintre cele mai extinse grupări criminale de la acel moment, pentru destructurarea căreia a fost nevoie de 123 de percheziții, organizate în București și mai multe orașe. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproape jumătate de milion de euro, arme de foc cu glonț, arbalete, săbii, droguri, dar și o mare cantitate de petarde.

Procurorii DIICOT stabiliseră că Box și oamenii săi trebuiau să desființeze din zonele în care existau cazinouri Las Vegas orice altă sală de jocuri, pentru a elimina concurența. Pentru acest lucru, interlopii apelau, de cele mai multe ori, doar la amenințări, dar, uneori, se ajungea și la acte de violență.

Surse medicale au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, Marian Sîrbu ar fi fost internat, în stare gravă, la Spitalul Universitar din București. Sursele citate au afirmat că liderul interlop ar fi făcut COVID-19, însă nu s-ar fi tratat. Din acest motiv inflamația de la plămâni s-a agravat în așa fel încât i-ar fi afectat inima. Sursele citate au dezvăluit că pacientul este conștient, dar starea lui de sănătate se menține gravă.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
06:00
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
SCANDALOS Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”
13:23
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”
EXCLUSIV Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
13:02, 19 Oct 2025
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
VIDEO EXCLUSIV STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
06:30, 19 Oct 2025
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
EXCLUSIV Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
06:00, 19 Oct 2025
Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
EXCLUSIV Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”
06:00, 19 Oct 2025
Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Reguli la bloc. Administratorul de bloc trebuie să răspundă! Legea îl obligă să verifice fiecare apartament
Evz.ro
Românii își pot face CASCO dentar. Ce costuri implică și care sunt sunt tipurile de tratamente pe care le acoperă
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Cum pot fi prevenite alergiile la arahide?
METEO Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
07:07
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
POLITICĂ Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
06:00
Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
ACTUALITATE Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile
01:00
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile
EVENIMENT Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
EXTERNE JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
00:33
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?