Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi ai momentului a fost internat în stare gravă, la sfârșitul săptămânii trecute, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Marian Sîrbu, zis Box, conduce echipa care îl păzește pe manelistul Tzancă Uraganu, dar numele lui apare și în mai multe dosare deschise pentru fapte de mare violență.

Cunocut sub numele de Box, Marian Sîrbu s-a făcut remarcat în lumea interlopă undeva pe la începutul anilor 2000, când numele său era strâns legat de clanul Cămătarilor. Încă de atunci, Box era considerat unul dintre cei mai excentrici răufăcători din București. Cu o statură impunătoare, bărbatul ieșea în oraș însoțit de o maimuță, din specia macac, pe care o luat cu el inclusiv la plajă.

Unul dintre cele mai sângeroase incidente în care Marian Sârbu a fost unul dintre actorii principali s-a înregistrat în anul 2012, când a fost implicat într-un schimb de focuri soldat cu rănirea gravă a unui membru al grupării „Sportivilor”, la momentul respectiv aflată în conflict cu clanul Cămătarilor.

Ulterior, după o perioadă în care a stat în siajul lui Costel Corduneanu, Box și-a creat propriul lui grup, alături de fostul luptător Florin Șpac. Notorietatea fostului om de încredere al Cămătarilor l-a determinat pe faimosul manelist Andrei Velcu, zis Tzancă Uraganu, să-i angajeze pe amândoi ca și gărzi de corp.

Surse din mediul artistic au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că prezența lui Box la evenimentele la care Tzancă era angajat să cânte, l-ar fi ferit pe cântăreț de evenimente neplăcute.

Box, diagnosticat cu SarsCoV2

În noiembrie 2022, Marian Sîrbu a fost arestat preventiv în ceea ce procurorii DIICOT au numit generic dosarul cazinourilor „Las Vegas”. Conform anchetatorilor, acesta se afla în vârful uneia dintre cele mai extinse grupări criminale de la acel moment, pentru destructurarea căreia a fost nevoie de 123 de percheziții, organizate în București și mai multe orașe. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproape jumătate de milion de euro, arme de foc cu glonț, arbalete, săbii, droguri, dar și o mare cantitate de petarde.

Procurorii DIICOT stabiliseră că Box și oamenii săi trebuiau să desființeze din zonele în care existau cazinouri Las Vegas orice altă sală de jocuri, pentru a elimina concurența. Pentru acest lucru, interlopii apelau, de cele mai multe ori, doar la amenințări, dar, uneori, se ajungea și la acte de violență.

Surse medicale au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, Marian Sîrbu ar fi fost internat, în stare gravă, la Spitalul Universitar din București. Sursele citate au afirmat că liderul interlop ar fi făcut COVID-19, însă nu s-ar fi tratat. Din acest motiv inflamația de la plămâni s-a agravat în așa fel încât i-ar fi afectat inima. Sursele citate au dezvăluit că pacientul este conștient, dar starea lui de sănătate se menține gravă.

